Кириленко: медицинская справка поможет избежать фальсификаций на выборах

Лидер партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО спецификой нынешней избирательной кампании называет ее внеочередность и непродолжительность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в житомирском пресс-клубе.

"Специфика кампании в том, что она внеочередная и короткая, и проходит по видоизмененному избирательному законодательству, которое далеко не всегда улучшено", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его оценке, во многих моментах это законодательство ухудшено, особенно в вопросах внедрения барьера явки избирателей, "являющихся полным анахронизмом, поскольку это возвращение в советские времена, когда ходить на выборы было обязанностью каждого гражданина, но правом как в европейском мире".

"Эта норма действует лишь для этих внеочередных выборов, от чего нам не лучше", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил необходимость сразу же после выборов в корне изменять упомянутое избирательное законодательство и отметил, что норма по голосованию на дому может быть использована для фальсификаций избирательного процесса.

"Нам удалось в последний момент, перед самим голосованием, внести норму о том, что форма и способ голосования на дому устанавливается Центризбиркомом. Поэтому мы думаем, что это будет предусматривать специальную медицинскую справку", - сказал политик.

Он также отметил то, что "избирательное законодательство ухудшено и через требование к пограничникам предоставить в участковые комиссии списки тех, кто выехал за границу, и о возвращении этих людей в Украину за три дня до выборов".