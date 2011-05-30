"Свобода": пока губернатор отвлекает, экс-глава РГА прячет имущество

Черновицкая областная организация ВО «Свобода» обратилась к общественности области по поводу «затягивания» правоохранителями ареста бывшего председателя Заставновской РГА Михаила БОЙЧУКА (который до сих пор находится на подписке о невыезде).

Как передает корреспондент УНИАН, также областная организация ВО «Свобода» побаивается, что в деле жестокого избиения рыбаков еще не скоро будет известен окончательный результат.

«Грозные заявления руководителя исполнительной власти Михаила ПАПИЕВА, прокурора области Петра КОВАЛЯ и других высокопоставленных должностных лиц о неотвратимости наказания и не выборочности перед преступными действиями «своих и чужих» до сих пор не имеют своего реального подтверждения и порождают среди жителей края массу негативных слухов относительно попыток правоохранительных структур любым образом максимально смягчить вину организатора истязания рыбаков», - говорится в заявлении.

Буковинские “свободовцы” также отмечают, что на сегодняшний день «врачи неизвестно по каким причинам на протяжении длительного времени не дают окончательных результатов действительного состояния здоровья обвиняемого в тяжком преступлении, поэтому прокуратура якобы не может дать санкцию на арест Михаила БОЙЧУКА и его перемещение в СИЗО».

В то же время, как отмечается в заявлении Черновицкой областной организации ВО «Свобода», находясь на свободе, М.БОЙЧУК и его сторонники «продолжают оказывать давление на свидетелей по делу, а также оперативно распродавать и передавать свою собственность в другие руки».

Буковинские “свободовцы” требуют от областной власти и стражей порядка «безотлагательного ареста М.БОЙЧУКА, оперативного и объективного завершения следственных действий и передачи дела в суд, а также оперативное информирование общественности о ходе этого позорного для Буковины и всей Украине уголовного дела».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставна четверо вооруженных ружьями мужчин в присутствии М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов.

19 апреля прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении М.БОЙЧУКА. Также было возбуждено уголовное дело в отношении его брата, зятя и двух охранников.

20 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение об освобождении М.БОЙЧУКА от должности председателя Заставновской РГА.