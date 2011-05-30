Мартынюк арендует элитный особняк по цене «хрущевки»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины коммунист Адам МАРТЫНЮК арендует государственную дачу за три тысячи гривень. Об этом сообщил сам А.МАРТЫНЮК, сообщает ТСН.

"Плачу три тысячи гривень аренды", - сказал А.МАРТЫНЮК в ответ на вопрос относительно своего проживания в комплексе отдыха Государственного управления делами "Конча-Заспа".

В то же время в декларации о доходах А.МАРТЫНЮКА за 2010 год не указано, что он платит по договорам найма какие-то деньги.

Как известно, А.МАРТЫНЮК проживает в Конча-Заспе в имении площадью около 300 квадратных метров.

Три тысячи гривень - 375 долларов - стоит арендовать в Киеве однокомнатную квартиру, отмечает ТСН.

Отметим, другой "рекорд" по дешевизне аренды государственного имущества принадлежит Виктору ЯНУКОВИЧУ. Как следует из его декларации о доходах, в 2009 году В.ЯНУКОВИЧ платил за аренду бывшей государственной резиденции "Межигорье" немного больше трех гривень за сотку.

Справка УНИАН. 12 мая на сайте Верховной Рады была обнародована декларация А.МАРТЫНЮКА, согласно которой совокупный доход первого заместителя председателя Верховной Рады Украины в 2010 году составлял 344 тыс. 591,73 грн.

Из этой суммы заработная плата составляла 225 тыс. 800,03 грн., пенсия - 79 тыс. 955,10 грн., материальная помощь - 38 тыс. 836,60 грн.

Общая сумма совокупного дохода членов семьи, среди которых А.МАРТЫНЮК указал жену, составляет 3 тыс. 061,63 грн.

Кроме того, А.МАРТЫНЮК имеет земельный участок площадью 1200 кв. м.