Наша Украина, Самооборона и Правица договорились про квоты в выборном списке

Вопрос распределения квот в блоке демократических сил решен: 54% мест в избирательном списке отведено "Нашей Украине", 25% - "Народной самообороне" и 21% - "Украинской правице". Об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире заявил председатель совета партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по словам лидера, партия идет на уступки во имя демократических сил.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что в случае возникновения вопросов к тем или иным кандидатурам в избирательный список, это будет решаться на политсовете блока.