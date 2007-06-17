Наша Украина, Самооборона и Правица договорились про квоты в выборном списке
18:31, 17 июня 2007Политика
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...и что делать с "теми или иными кандидатурами"
Вопрос распределения квот в блоке демократических сил решен: 54% мест в избирательном списке отведено "Нашей Украине", 25% - "Народной самообороне" и 21% - "Украинской правице". Об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире заявил председатель совета партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по словам лидера, партия идет на уступки во имя демократических сил.
В.КИРИЛЕНКО также отметил, что в случае возникновения вопросов к тем или иным кандидатурам в избирательный список, это будет решаться на политсовете блока.
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