Королевская - власти: довольно уже говорить о виртуальных победах

В 2011 году правительство не сделало ничего для повышения конкурентоспособности Украины.

Так прокомментировала УНИАН результаты исследований конкурентоспособности (Международный институт управления, Швейцария) и коррупции (аудиторская компания Ernst&Young) народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что Украина продолжает оставаться одной из наименее конкурентоспособных экономик мира. «Чиновники рассказывают об успехах в дерегуляции, улучшении инвестиционной привлекательности Украины и борьбе с коррупцией. Однако, международные рейтинги говорят об обратном. Может, хватить уже говорить о виртуальных победах, и приступить к реальным изменениям?», - говорит депутат.

Как сообщалось ранее, в опубликованном рейтинге самых конкурентоспособных стран мира Международного института управления, Украина заняла 57-е место из 59-ти стран, принявших участие в исследовании.

По мнению народного депутата, негативная оценка действиям правительства поставлена за ручное вмешательство в экономику, повсеместное административное давление на бизнес, недостаточную защиту прав собственности и коррупцию.

Напомним, по результатам исследования корпоративного мошенничества и коррупции в странах Европы аудиторской компании Ernst&Young, Украина оказалась одной из самых коррумпированных стран в Европе. Широкое распространение коррупции и взяточничества в Украине признали 91% украинских предпринимателей, опрошенных компанией, в то время как в среднем по Европе этот показатель составил 62%.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что для исправления ситуации правительство должно сконцентрироваться на таких задачах: снижение налогового давления; упрощение администрирования налогов; масштабная дерегуляция, результатом которой станет сокращение контактов бизнеса с контролирующими органами; отказ от ручного управления экономикой; а также реальная, а не декларативная борьба с должностными преступлениями чиновников.

Соответствующие меры предусмотрены пакетом законодательных инициатив «Народная реформа», разработанном при участии более 300 общественных организаций и профсоюзов и зарегистрированном в Верховной Раде Украины Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Именно эти меры, предложенные гражданским обществом, позволят Украине обеспечить развитие конкурентной экономики 21-го века в Украине и поднять стандарты жизни людей», - заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.