Янукович освободил послов в четырех странах
16:45, 30 мая 2011Политика
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Тексты - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил ряд послов.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, В.ЯНУКОВИЧ уволил Владимира БЕЛАШОВА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея, Александра ЦВЕТКОВА - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия, Валентина АДОМАЙТИСА - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Австралии и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Новой Зеландии по совместительству.
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