Янукович освободил послов в четырех странах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил ряд послов.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ уволил Владимира БЕЛАШОВА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея, Александра ЦВЕТКОВА - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Норвегия, Валентина АДОМАЙТИСА - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Австралии и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Новой Зеландии по совместительству.