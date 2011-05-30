Янукович рассказал, как пытался инкогнито пройти по центру Киева

. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает власть на центральном и региональном уровне информировать общество о своих планах и мероприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 20-й годовщины независимости Украины.

Обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, Президент заметил, что вообще не слышит, что делает власть.

Он пожаловался, что ему уже стали писать письма люди, а также в Интернете он видит, что люди хотят знать, что будет делать власть.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ привел в качестве примера работу председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА, который широко информирует общественность Киева о планах столичной власти.

Президент рассказал, что в воскресенье он пытался инкогнито пройти по центру города, чтобы посмотреть, как живет Киев.

«В воскресенье прошел по центру города, пытался сделать так, чтобы меня никто не увидел. Не удалось. Люди зажали меня в угол и спрашивали, почему я так скромно сделал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он заметил, что киевляне во время общения с ним выражали удовольствие тем, что столичная власть информирует их о своих планах.

Президент подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы и в каждом регионе, и в целом в государстве власть рассказывала, что она планирует делать. В частности, это касается и строительства дорог, и ЖКХ, и многих других вопросов.

«Я убежден, что определенная часть информации должна поступать гражданам через СМИ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что не нужно бояться критики, поскольку она есть, была и будет. По мнению Президента, конструктивная критика, наоборот, помогает.

«Если это по-доброму делается, мы будем только благодарить», - сказал он.