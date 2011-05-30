УНП будет судиться с Луганским облсоветом за русский язык
Противоречит украинскому законодательству
Председатель Луганской областной организации Украинской народной партии Валентин ТКАЛИЧ сегодня подал иск в Луганский окружной административный суд с требованием отменить разрешение Луганского областного совета на официальное использование русского языка на территории области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.
По его словам В.ТКАЛИЧА, «этим решением депутаты облсовета фактически дали добро на использование русского языка на уровне с государственнім, что противоречит украинскому законодательству».
В иске указывается: «Луганский областной совет вышел за пределы делегированных ему законодательством полномочий и принял решение, в котором самоутвердил свободное использование служебными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, свободное использование русского языка в деловом обороте, что противоречит действующему законодательству Украины».
Как сообщалось, 27 мая Луганский облсовет единодушно принял решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств" и “рекомендовал” руководителям всех учреждений использовать русский язык наряду с государственным.
В 2006 году Луганский облсовет уже делал попытку утвердить русский язык “региональным”, однако решение было обжаловано в суде. Теперь депутаты приняли решение с другой юридической формулировкой.