УНП будет судиться с Луганским облсоветом за русский язык

Председатель Луганской областной организации Украинской народной партии Валентин ТКАЛИЧ сегодня подал иск в Луганский окружной административный суд с требованием отменить разрешение Луганского областного совета на официальное использование русского языка на территории области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По его словам В.ТКАЛИЧА, «этим решением депутаты облсовета фактически дали добро на использование русского языка на уровне с государственнім, что противоречит украинскому законодательству».

В иске указывается: «Луганский областной совет вышел за пределы делегированных ему законодательством полномочий и принял решение, в котором самоутвердил свободное использование служебными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, свободное использование русского языка в деловом обороте, что противоречит действующему законодательству Украины».

Как сообщалось, 27 мая Луганский облсовет единодушно принял решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств" и “рекомендовал” руководителям всех учреждений использовать русский язык наряду с государственным.

В 2006 году Луганский облсовет уже делал попытку утвердить русский язык “региональным”, однако решение было обжаловано в суде. Теперь депутаты приняли решение с другой юридической формулировкой.