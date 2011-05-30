БЮТ намекнет Европе, что неплохо бы запретить въезд украинским чиновникам

Представители парламентской фракции "БЮТ-Батьківщина" будут инициировать встречу с послами европейским стран относительно состояния правосудия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил народный депутат из фракции "БЮТ-Батьківщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, то, что в последние дни происходит в системе правосудия, не вписывается ни в какие рамки законодательства.

«Поэтому мы будем инициировать встречу с послами европейских государств для того, чтобы донести до них ситуацию с правосудием, если уж нельзя добиться законного следствия в нашей стране», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он отметил, что события, которые происходили вокруг лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО, показывают, что с любым человеком система правосудия может сделать что угодно.

«Сегодня ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, МАКАРЕНКО, ДИДЕНКО, ШЕПИТЬКО, а завтра – все мы», - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, такую инициативу относительно встречи с послами поддерживают министр юстиции оппозиционного правительства Елена ШУСТИК и председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ.

Он также не исключил, что будет обращение к европейским странам с просьбой проанализировать деятельность наших чиновников, как это было сделано с белорусскими чиновниками.

«Вы знаете, что 100 белорусским чиновникам запретили въезд на территорию Европейского Союза, наложили арест на их имущество в Европе», - сказал С.МИЩЕНКО.

Народный депутат также выразил мнение, что это стало бы действенной мерой по отношению к украинским чиновникам.