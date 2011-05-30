Литвин объяснил, что не спросив депутата, ВР не может выполнить закон
"Футбол" декларациями продолжается
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что народные депутаты сами должны предоставлять средствам массовой информации декларации о доходах, а не переводить эту обязанность на аппарат парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о невозможности получить от аппарата ВР декларации о доходах ряда народных депутатов.
«Было бы честно, объективно и открыто, чтобы народные депутаты не переводили свою работу на аппарат Верховной Рады Украины, поскольку речь идет об их персональных данных», - сказал В.ЛИТВИН.
Он отметил, что «в противном случае мы должны спросить депутата, не возражает ли он, чтобы мы выполнили закон о борьбе с коррупцией, который вступит в силу».
Председатель ВР подчеркнул, что получает письма от депутатов, в которых они просят опубликовать их декларации о доходах за 2009-2010 годы. «Где я буду их публиковать? Что, мы окончательно превратим газету «Голос Украины» в доску для объявлений?» - спросил он.
В.ЛИТВИН считает, что на сайте парламента можно было бы создать отдельную рубрику для размещения деклараций народных депутатов. Он сообщил, что завтра в 9.30 будет встречаться с руководителями фракций, и обсудит этот вопрос, чтобы «на пустом месте не создавать проблему».
«Декларации нужно обнародовать», - подчеркнул В.ЛИТВИН.