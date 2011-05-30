Литвин объяснил, что не спросив депутата, ВР не может выполнить закон

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что народные депутаты сами должны предоставлять средствам массовой информации декларации о доходах, а не переводить эту обязанность на аппарат парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о невозможности получить от аппарата ВР декларации о доходах ряда народных депутатов.

«Было бы честно, объективно и открыто, чтобы народные депутаты не переводили свою работу на аппарат Верховной Рады Украины, поскольку речь идет об их персональных данных», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что «в противном случае мы должны спросить депутата, не возражает ли он, чтобы мы выполнили закон о борьбе с коррупцией, который вступит в силу».

Председатель ВР подчеркнул, что получает письма от депутатов, в которых они просят опубликовать их декларации о доходах за 2009-2010 годы. «Где я буду их публиковать? Что, мы окончательно превратим газету «Голос Украины» в доску для объявлений?» - спросил он.

В.ЛИТВИН считает, что на сайте парламента можно было бы создать отдельную рубрику для размещения деклараций народных депутатов. Он сообщил, что завтра в 9.30 будет встречаться с руководителями фракций, и обсудит этот вопрос, чтобы «на пустом месте не создавать проблему».

«Декларации нужно обнародовать», - подчеркнул В.ЛИТВИН.