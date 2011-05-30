Нардепы никак не могут договориться, кого из министров звать на ковер

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН допускает, что Час вопросов к правительству в пятницу, 3 июня, может не состояться, если народные депутаты сегодня не внесут соответствующие предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА пока ни одна фракция не предоставила четких предложений, кого Верховная Рада должна заслушать в пятницу во время Часа вопросов к правительству. «Если не внесут сегодня своих предложений те или другие фракции, то Часа вопросов к правительству не будет», - отметил спикер.

Он пожалел, что фракции не подали предложений относительно проведения Часа вопросов к правительству. «Я понимаю, что причина этого лежит в эмоционально-политической плоскости, поскольку на первое место было поставлено предложение о том, чтобы завтра заслушать информацию Генеральной прокуратуры относительно последних событий, связанных с уголовным делом в отношении ТИМОШЕНКО», - сказал председатель ВР.

Он добавил, что предложил руководителям фракций «провести дискуссию в закрытом режиме». «Вывод предварительный – договорились договариваться», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер отметил, что будет «проводить с каждым руководителем фракции консультации, и не только с фракциями, с тем, чтобы завтра в 9.30 мы могли определить, какие же наши дальнейшие действия».

По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы депутаты не блокировали работу ВР и не устраивали демарши, поскольку «работы очень много».