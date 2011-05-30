Литвин рассказал, как накурился кизяков

Глава Верховной Рады Владимир Литвин рассказал, что бросил курить еще в детстве.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о Всемирном дне борьбы с курением табака.

"Я еще в детстве выкурил все, что мне полагалось выкурить - это сухую листву и кизяки", - сказал он.

"Поэтому я считаю, что нам надо думать о здоровье", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго он курил, Литвин сказал: "Я один раз накурился этого, а потом отец кнутом отхлестал. И все. Как бабка отшептала", - расссказал Литвин.

Украинская правда