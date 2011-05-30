Тимошенко намекнула Пшонке, что он ответит, когда Янукович уйдет

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз требует от генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ отменить постановление о возбуждении уголовных дел против нее.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом идет речь в открытом письме лидера «Батьківщини» к генпрокурору.

"Уже в третий раз обращаюсь к Вам с требованием отменить постановление о возбуждении против меня политически мотивированных уголовных дел и ряд незаконных действий следователей и прокуроров по этим трем делам. Поскольку две мои предыдущие жалобы, адресованные Вам лично, не были рассмотрены Вами в установленные сроки, третье обращение вынуждена сделать открытым", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мне хорошо известно с Ваших же собственных слов, что указания ЯНУКОВИЧА имеют для Вас более высокую юридическую силу, чем требования Конституции и украинского законодательства. Не является секретом и факт Вашего кумовства с ЯНУКОВИЧЕМ. Однако януковичи приходят и уходят, а закон и ответственность за его нарушение – остаются", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В письме лидер партии "Батьківщина" напомнила генпрокурору, что сегодня истекает отведенный законом срок для ответа на ее жалобу, поданную и зарегистрированную в четверг, 26 мая.

"Понимаю, что Вы осознаете политико-заказной характер возбужденных против меня дел, а потому не хотите оставлять своих автографов. Однако молчание не избавляет Вас ответственности за злоупотребления в этих делах и незаконность их возбуждения. Следовательно, еще раз требую от Вас немедленного ответа на мои обращения", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов, и если генеральный прокурор не отвечает на жалобу, он уже сам становится нарушителем закона и должен нести за это ответственность.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого вреда.

Также в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.