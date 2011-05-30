БЮТ: Тимошенко в любую минуту могут схватить и увезти

Фракция "БЮТ-Батьківщина" настаивает на заслушивании завтра генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ относительно дела лидера партии «Батьківщина», бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель фракции Иван КИРИЛЕНКО на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

«Мы не можем оставлять без ответа то, что сегодня происходит с оппозицией, то, что происходит с ее лидерами», - заявил И.КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что на минувшей неделе было принято «решение суда об аресте Ю.ТИМОШЕНКО». «В любое мгновение и где угодно могут схватить и увезти», - добавил И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сегодня в Украине продолжается тотальное наступление на оппозицию, осуществляются «зачистки».

«Мы просим генерального прокурора завтра в зала пригласить, пусть объяснит, что происходит», - сказал лидер фракции "БЮТ-Батьківщина".

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция снимает с рассмотрения в среду все законопроекты (каждую среду в Верховной Раде проходит день оппозиции – УНИАН), и настаивает на том, чтобы парламент отменил ранее принятые законы и решения, которые касаются судебной системы и сокращения срока ознакомления подозреваемых с материалами возбужденных против них уголовных дел.

В свою очередь, лидер фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО поддержал предложение И.КИРИЛЕНКО заслушать завтра информацию генерального прокурора об уголовных делах, возбужденных в отношении представителей оппозиции, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил обеим фракциям внести на рассмотрение парламента проект постановления о заслушивании во вторник информации В.ПШОНКИ. По словам спикера, парламент рассмотрит этот проект постановления.

Он также предложил представителям оппозиционных фракций внести на рассмотрение ВР проект соответствующего закона об отмене ранее принятых решений.