Литвин хочет в июне «снять обвинения» с Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обращается к парламенту Украины с просьбой принять в июне единый целостный закон относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

Председатель ВР отметил, что сейчас зарегистрировано 39 проектов законов относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

По словам председателя ВР, Комитет по вопросам налоговой политики на данный момент проработал ряд из них и учтены предложения, которые изложены в 15 законопроектах.

«Я попросил бы председателя комитета, можем ли мы выйти на один унифицированный проект закона, внимательно отнесшись к внесенным предложениям. И нам желательно в июне принять единый законопроект, который бы имел целостный системный характер и снял разговоры, дискуссии, обвинения по этому поводу, в том числе с Верховной Рады», - сказал В.ЛИТВИН.