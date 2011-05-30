«Профилактика» в ПР: у экс-спикера парламента Крыма забрали должность

11:22, 30 мая 2011
Политика
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Уже есть кандидат на смену

Анатолий Гриценко с сотрудником милиции возле здания суда. Симферополь, 27 января
Совет Крымской организации Партии регионов отстранил бывшего председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО от руководства Ленинской районной организацией ПР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парторганизации.

Полномочия А.ГРИЦЕНКО досрочно прекращены «в связи с невозможностью исполнять свои обязанности».

Кроме того, при принятии решения Совет крымской ПР руководствовался письмами центрального аппарата партии «об усилении профилактической работы по предупреждению возникновения фактов злоупотребления служебным положением и нарушений законов Украины членами Партии регионов».

Лидер крымской парторганизации Василий ДЖАРТЫ рекомендовал к избранию главой Ленинской районной организации ПР заместителя председателя парторганизации, главу Ленинской РГА Валерия СТЕПАНОВА.

Партийная конференция в Ленинском районе должна быть проведена до 20 июня.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО был задержан 24 января по подозрению в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской РГА в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский». Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил еще на два месяца - до 21 мая. Апелляционный суд Крыма в мае продлил арест до шести месяцев - до 21 июля.

А.ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель и злоупотреблении положением при начислении материальной помощи.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.

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