«Профилактика» в ПР: у экс-спикера парламента Крыма забрали должность

Совет Крымской организации Партии регионов отстранил бывшего председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО от руководства Ленинской районной организацией ПР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парторганизации.

Полномочия А.ГРИЦЕНКО досрочно прекращены «в связи с невозможностью исполнять свои обязанности».

Кроме того, при принятии решения Совет крымской ПР руководствовался письмами центрального аппарата партии «об усилении профилактической работы по предупреждению возникновения фактов злоупотребления служебным положением и нарушений законов Украины членами Партии регионов».

Лидер крымской парторганизации Василий ДЖАРТЫ рекомендовал к избранию главой Ленинской районной организации ПР заместителя председателя парторганизации, главу Ленинской РГА Валерия СТЕПАНОВА.

Партийная конференция в Ленинском районе должна быть проведена до 20 июня.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО был задержан 24 января по подозрению в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской РГА в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский». Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил еще на два месяца - до 21 мая. Апелляционный суд Крыма в мае продлил арест до шести месяцев - до 21 июля.

А.ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель и злоупотреблении положением при начислении материальной помощи.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.