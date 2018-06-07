Вехи недели. Политические судилища, два рукопожатия и страдания Литвина

Прокуратура, оказывается может, реагировать быстро… Янукович в Варшаве клялся в верности демократическим ценностям и непредвзятому суду. Получилось неубедительно...

Политизированная Фемида-1 (Тимошенко)

Отношения между Юлией Тимошенко и прокурорскими следователями, «беспристрастно» ведущими ее уголовное дело, оказались весьма натянутыми. В Генеральной прокуратуре резко восприняли игнорирование лидером «Батькивщины» своих повесток вкупе с участием в телевизионном шоу. Реакция оказалась быстрой (так бы реагировали на реальную преступность!) и ассиметричной: Печерский суд прогнозируемо оперативно выдал постановление о задержании Тимошенко прямо по месту следственных действий.

В штабе «сердечников» такому развитию событий не удивились. Со стороны казалось, что депутаты-бютовцы и их немногочисленные соратники из НУ-НС проходят кастинг в избирательный список «Батькивщины» в следующем году. Кто-то демонстрировал готовность блокировать автозак с Тимошенко на борту, кто-то у стен следственного управления ГПУ пел под гитару хорошие и правильные песни, кто-то сумел поднять информационную волну на Западе.

Последнее действие, по общему мнению, получилось наиболее эффективным. Говорят, Януковичу позвонили и предупредили, что арест Тимошенко может иметь негативные последствия для всей украинской политики.

Хотя пару дней спустя в Варшаве Виктор Федорович пообещал не оправдываться, назвав прерогативой суда право решать, кто из чиновников и в чем виноват, Тимошенко на свободу вышла.

Судя по ее виду, даже для признанного гения политического пиара пребывание в Генпрокуратуре было не самыми радостными часами в жизни. Юлия Владимировна пообещала бороться… и ушла в тень, чтобы продумывать новую стратегию действий. Свою готовность всячески помогать ей высказали не только представители Европейской народной партии, но и Борис Березовский, видящий в лидере «Батькивщины» следующего украинского президента. Из украинских оппозиционеров руку помощи Тимошенко протянул по-фронтовому решительно Арсений Яценюк, а Виктор Ющенко в свойственной ему манере совместил обещание защищать Тимошенко в случае несправедливого ареста с публичным подсчетом убытков от российско-украинских газовых соглашений.

Политизированная Фемида-2 (Луценко)

Юрию Луценко так и не удалось найти суд, способный выслушать его аргументы о невиновности. Для созыва суда присяжных в стране нет нормативной базы, и представить, что подобный закон оперативно принимается парламентским большинством под управлением Чечетова и подписывается Януковичем, не могут даже любители изысканной политической фантастики.

Поэтому Луценко пришлось пройти через круги ада известного своей заангажированностью Печерского суда. Экс-министр был вынужден прекратить голодовку, ставшую реальной угрозой для его здоровья. Удивительно, но многие украинцы относятся к поведению бывшего министра внутренних дел с нескрываемым злорадством. Мол, не надо было панькаться в свое время с колесниковыми и прочими донецкими, когда помаранчевые были у власти. Он даже успел предположить для себя приговор в 8 лет лишения свободы.

Янукович: два рукопожатия – два разных ощущения

Любопытно, что всплеск интереса политизированной Фемиды к Юрию Луценко и Юлии Тимошенко произошел прямо перед саммитом лидеров Центральной Европы, куда был приглашен и Виктор Янукович и где ему даже удалось подержаться за руку Барака Обамы.

Виктор Янукович в Варшаве клялся в верности демократическим ценностям и непредвзятому суду. Получилось неубедительно.

Говорят, что внутри Украины кое-кто сильно постарался, чтобы подпортить ему и без того небезупречную репутацию.

…Не все рукопожатия одинаково приятны. Пока что встреча с человеком Путина – председателем правления Газпрома Алексеем Миллером – не принесла облегчения в энергетических проблемах с Россией.

Господин Янукович в интервью агентству Bloomberg исключил слияние «Нефтегаза Украины» с Газпромом. Возможно, именно поэтому на письмо Николая Азарова Владимиру Путину с конкретными предложениями об удешевлении газа для Украины поспешил ответить Дмитрий Медведев. Российский президент напомнил, что нужно выполнять действующие договоренности, а изменять их можно только с комплексным подходом.

Похоже, руководство РФ уже не играет в доброго и злого следователя, а дерибанит контроль над стратегическими направлениями государственной политики.

Страдания Литвина

Продолжает имитировать активную жизненную позицию Владимир Литвин. Лидер Народной партии пытается подвести идеологическую базу под падение личной популярности, сохранив прописку в будущем созыве парламента. Правда, со спикерским креслом Владимиру Михайловичу определенно придется попрощаться, но шанс стать депутатом по прикормленному «гнилому местечку» у него остается.

Правда, актуальных тем, в которых можно одновременно сочетать лояльность власти и показную оппозиционность, становится все меньше. Например, состояние дел в высшем образовании Литвин критикует, не упоминая о профильном министре Дмитрии Табачнике. Тот же ухитрился обвинить в студенческих протестах против инициатив Минобразования некие западные фонды, заодно дав понять, что в отставку уходить не собирается.

Евгений Магда