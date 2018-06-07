Вехи недели. Политические судилища, два рукопожатия и страдания Литвина

Вехи недели. Политические судилища, два рукопожатия и страдания Литвина

11:21, 30 мая 2011
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Прокуратура, оказывается может, реагировать быстро… Янукович в Варшаве клялся в верности демократическим ценностям и непредвзятому суду. Получилось неубедительно...

Прокуратура, оказывается может, реагировать быстро… Янукович в Варшаве клялся в верности демократическим ценностям и непредвзятому суду. Получилось неубедительно...

Политизированная Фемида-1 (Тимошенко)

Юлия Тимошенко и Сергей Власенко выходят из здания ГПУ. Киев, 24 маяОтношения между Юлией Тимошенко и прокурорскими следователями, «беспристрастно» ведущими ее уголовное дело, оказались весьма натянутыми. В Генеральной прокуратуре резко восприняли игнорирование лидером «Батькивщины» своих повесток вкупе с участием в телевизионном шоу. Реакция оказалась быстрой (так бы реагировали на реальную преступность!) и ассиметричной: Печерский суд прогнозируемо оперативно выдал постановление о задержании Тимошенко прямо по месту следственных действий.

В штабе «сердечников» такому развитию событий не удивились. Со стороны казалось, что депутаты-бютовцы и их немногочисленные соратники из НУ-НС проходят кастинг в избирательный список «Батькивщины» в следующем году. Кто-то демонстрировал готовность блокировать автозак с Тимошенко на борту, кто-то у стен следственного управления ГПУ пел под гитару хорошие и правильные песни, кто-то сумел поднять информационную волну на Западе.

Последнее действие, по общему мнению, получилось наиболее эффективным. Говорят, Януковичу позвонили и предупредили, что арест Тимошенко может иметь негативные последствия для всей украинской политики.

Хотя пару дней спустя в Варшаве Виктор Федорович пообещал не оправдываться, назвав прерогативой суда право решать, кто из чиновников и в чем виноват, Тимошенко на свободу вышла.

Судя по ее виду, даже для признанного гения политического пиара пребывание в Генпрокуратуре было не самыми радостными часами в жизни. Юлия Владимировна пообещала бороться… и ушла в тень, чтобы продумывать новую стратегию действий. Свою готовность всячески помогать ей высказали не только представители Европейской народной партии, но и Борис Березовский, видящий в лидере «Батькивщины» следующего украинского президента. Из украинских оппозиционеров руку помощи Тимошенко протянул по-фронтовому решительно Арсений Яценюк, а Виктор Ющенко в свойственной ему манере совместил обещание защищать Тимошенко в случае несправедливого ареста с публичным подсчетом убытков от российско-украинских газовых соглашений.

Политизированная Фемида-2 (Луценко)

Юрий Луценко во время судебного заседания в Печерском районном суде в Киеве. 27 маяЮрию Луценко так и не удалось найти суд, способный выслушать его аргументы о невиновности. Для созыва суда присяжных в стране нет нормативной базы, и представить, что подобный закон оперативно принимается парламентским большинством под управлением Чечетова и подписывается Януковичем, не могут даже любители изысканной политической фантастики.

Поэтому Луценко пришлось пройти через круги ада известного своей заангажированностью Печерского суда. Экс-министр был вынужден прекратить голодовку, ставшую реальной угрозой для его здоровья. Удивительно, но многие украинцы относятся к поведению бывшего министра внутренних дел с нескрываемым злорадством. Мол, не надо было панькаться в свое время с колесниковыми и прочими донецкими, когда помаранчевые были у власти. Он даже успел предположить для себя приговор в 8 лет лишения свободы.

Янукович: два рукопожатия – два разных ощущения

Виктор Янукович и Барак Обама во время встречи в Варшаве. 27 маяЛюбопытно, что всплеск интереса политизированной Фемиды к Юрию Луценко и Юлии Тимошенко произошел прямо перед саммитом лидеров Центральной Европы, куда был приглашен и Виктор Янукович и где ему даже удалось подержаться за руку Барака Обамы.

Виктор Янукович в Варшаве клялся в верности демократическим ценностям и непредвзятому суду. Получилось неубедительно.

Говорят, что внутри Украины кое-кто сильно постарался, чтобы подпортить ему и без того небезупречную репутацию.

…Не все рукопожатия одинаково приятны. Пока что встреча с человеком Путина – председателем правления Газпрома Алексеем Миллером – не принесла облегчения в энергетических проблемах с Россией.

Господин Янукович в интервью агентству Bloomberg исключил слияние «Нефтегаза Украины» с Газпромом. Возможно, именно поэтому на письмо Николая Азарова Владимиру Путину с конкретными предложениями об удешевлении газа для Украины поспешил ответить Дмитрий Медведев. Российский президент напомнил, что нужно выполнять действующие договоренности, а изменять их можно только с комплексным подходом.

Похоже, руководство РФ уже не играет в доброго и злого следователя, а дерибанит контроль над стратегическими направлениями государственной политики.

Страдания Литвина

Владимир Литвин во время пленарного заседания ВР. Киев, 15 февраляПродолжает имитировать активную жизненную позицию Владимир Литвин. Лидер Народной партии пытается подвести идеологическую базу под падение личной популярности, сохранив прописку в будущем созыве парламента. Правда, со спикерским креслом Владимиру Михайловичу определенно придется попрощаться, но шанс стать депутатом по прикормленному «гнилому местечку» у него остается.

Правда, актуальных тем, в которых можно одновременно сочетать лояльность власти и показную оппозиционность, становится все меньше. Например, состояние дел в высшем образовании Литвин критикует, не упоминая о профильном министре Дмитрии Табачнике. Тот же ухитрился обвинить в студенческих протестах против инициатив Минобразования некие западные фонды, заодно дав понять, что в отставку уходить не собирается.

Евгений Магда

 

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