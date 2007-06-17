Юрист ”Народной самообороны» заявляет о попытке обыска в его квартире

В Киеве сотрудники милиции пытаются ворваться в квартиру начальника юридического департамента блока "Народная самооборона Юрия Луценко» адвоката Юрия МАРТЫНЕНКО с целью проведения обыска.

Об этом УНИАН сообщил сам Ю.Мартыненко, отметив при этом, что расценивает подобные действия милиции как прямое давление на него, и связывает их исключительно со своей профессиональной деятельностью.

Ю.Мартыненко сообщил корреспонденту агентства, что сегодня около 9.00 в двери его квартиры в Дарницком районе Киева позвонили трое мужчин, которые представились сотрудниками уголовного розыска Дарницкого райотдела милиции.

По словам Ю.Мартыненко, они сообщили ему, что имеют при себе постановление суда на проведение обыска в его помещении. При этом, как отметил адвокат, не предъявили ему санкции на обыск, поскольку он не открыл им двери. По словам Ю.Мартыненко, в соответствии со ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса, право на обыск имеет лишь следователь, которого среди пришедших к нему лиц, не было.

«Я связываю это исключительно со своей деятельностью. Это не попытка давления на меня, а прямое давление как на адвоката», - сказал Ю.Мартыненко, отметив при этом, что, по его мнению, сотрудники милиции, зайдя в его помещение, намерены что-то подбросить ему. В то же время Ю.Мартыненко сообщил, что он долгое время выступает защитником по делам, где прослеживаются грубые нарушения закона со стороны сотрудников милиции.

В частности, адвокат сообщил, что приблизительно месяц назад он разместил в одном интернет-издании свою статью под названием «Дарницкий отдел НКВД», в которой указывал на грубые правонарушения, происходящие в Дарницком райотделе милиции Киева.

Как отметил, Ю.Мартыненко, в день выхода этой статьи в Дарницком районе столицы «с поличным» были задержаны при разукомплектации автомобиля двое наркоманов. Как выяснилось позже, отметил адвокат, эти люди под давлением сотрудников милиции сказали, что с ними во время совершения правонарушения был 19-летний сын адвоката Максим, который якобы убежал с места совершения преступления, утверждает Ю.Мартыненко.

По его словам, в ходе очной ставки при участии его сына один из задержанных сказал, что не знает Максима МАРТЫНЕНКО, был вынужден оговорить его, поскольку сотрудники милиции его били.

По словам Ю.Мартыненко, уголовное дело в связи с этим инцидентом в отношении его сына возбуждено не было, и он проходит в качестве свидетеля.

«На меня оказывают давление, используя для этого моего сына», - отметил Ю.Мартыненко.

Напомним, что Ю.Мартыненко весной этого года выступал в суде в качестве защитника экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, которого Генпрокуратура обвиняла в злоупотреблении служебным положением на посту руководителя МВД. Кроме того, Ю.Мартыненко - адвокат зампредседателя правления ОАО «Агентство Союздрук» Александра БАБАНСКОГО, который был задержан 14 июня по подозрению в получении взятки.