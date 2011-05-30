Януковича призывают «немедленно прекратить нарушение прав человека»

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) решительно осуждает постоянный регресс демократии в Украине, свидетельством чего являются последние преследования политических оппонентов, откровенные запугивания общественных активистов, постоянное ограничение свободы слова и неуважение к украинскому культурному наследию со стороны режима Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении УККА - организации, объединяющей свыше 1 млн. американцев украинского происхождения.

По словам авторов заявления, на протяжении всего первого года президентства В.ЯНУКОВИЧА его администрация “осуществляла целенаправленное преследование членов оппозиции и общественных активистов, выступающих за сохранение украинской национальной идентичности”.

“Непрерывное запугивание и недавнее задержание 23 мая бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, а также арест и сфабрикованные обвинения против бывших должностных лиц и оппозиции является свидетельством выборочных и политических мотивов действующей власти”, - подчеркнули в УККА, добавив, что “пренебрегая принципами верховенства права, администрация ЯНУКОВИЧА нарушает и ограничивает гарантированные конституцией права человека”.

“Для того, чтобы быть принятой и полностью интегрироваться в сообщество демократических стран, украинская власть должна уважать верховенство права путем соблюдения принципов справедливого, прозрачного и беспристрастного судебного процесса”, - отмечается в заявлении.

В УККА также подчеркивают, что “в последнее время Служба безопасности Украины незаконно вмешивается в работу общественных организаций, в частности Киевской городской организации всеукраинского общества «Мемориал» им. Василия Стуса. Кроме того, режим ЯНУКОВИЧА подвергает опасности культурное и архитектурное наследие Украины и религиозные реликвии, грубо презирая их историческое и духовное значением”.

“Похоже на то, что действующий режим навязывает подчищенную версию советской истории, которую пропагандирует Кремль. Президент ЯНУКОВИЧ не только публично отрицал Голодомор как геноцид, его министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, который является открыто антиукраинским, предложил переписать учебники по истории Украины вместе с российскими специалистами, он также добивается уменьшения использования украинского языка в школах”, - отмечается в заявлении.

УККА решительно осуждает “ужасное и антиконституционное отношение режима ЯНУКОВИЧА к своим гражданам, неуважение к собственной истории и национальной идентичности”, и призывает немедленно прекратить нарушение прав человека и национальных прав в Украине.

“Посягательство режима на верховенство права в Украине и, как следствие, угроза национальной идентичности Украины и развитию демократии нельзя терпеть”, - отмечается в заявлении.

Его авторы, как американцы украинского происхождения, также обращаются к правительству США как стратегическому партнеру Украины, с просьбой принять необходимые меры для защиты свободы в Украине и “прав тех, по чьим гражданским свободам открыто топчутся и нарушают”.

“Подобные умышленные нарушения прав человека и национальных прав не только демонстрируют антидемократические и авторитарные тенденции действующего режима, но и представляют серьезную угрозу превращению страны в современную европейскую демократию, которая уважает верховенство права и уважает собственную историю”, - заявили в УККА.