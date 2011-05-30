Королевская считает вред от рейдерства таким же, как от пиратов

Украина вступила в четвертую волну рейдерских захватов, но это уже не бандитское, а государственное рейдерство. Об этом заявила народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») на круглом столе «Как защитить бизнес от рейдерских захватов», организованном Комитетом совместно с журналом «Эксперт Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, глава парламентского комитета считает, что одной из основных причин рейдерства в Украине является отсутствие персональной ответственности чиновников за злоупотребления в экономической сфере. «Пока не будет сломана сама философия рейдерства в стране, пока вседозволенность и безнаказанность госчиновников не сменится их персональной ответственностью за причиненный ущерб, никакими корректировками гражданского кодекса, никакими поправками в законы мы не сможем изменить эту ситуацию», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат считает, что безответственность чиновников порождается монополией государства на расследование случаев рейдерства. Эффективным механизмом борьбы с рейдерством, по ее мнению, стало бы предоставление гражданам право вносить иски и проводить расследования.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что у власти не хватает политической воли для противодействия рейдерству. «Имея политическую волю, даже по действующему законодательству одного года было бы достаточно, чтобы придушить рейдерство в стране, так как рейдерство не может развиватья без связи с властью», - подчеркнула она.

Народный депутат считает, что в законодательном поле условия бизнеса улучшаются, но в реальности предпринимателям легче не становится. Напротив, после принятия Налогового кодекса, полномочия контролирующих структур были расширены. «Не удивительно, что с начала года участились случаи беспредела контролирующих органов по отношению к малому и среднему бизнесу. Предприниматели вынуждены самоорганизовываться, собирать деньги на оплату услуг адвокатов, которые защищают их от необоснованных претензий контролирующих органов», -рассказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Вред, который приносит рейдерство украинской экономике соразмерно с тем вредом, который наносят сомалийские пираты своей стране», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, Украина пережила уже три волны рейдерства. Первая волна пришлась на начало 90-х годов, когда шел передел государственной собственности. Вторая волна была во второй половине 90-х годов, когда массово скупались приватизационные сертификаты и осуществлялись манипуляции с долями акционерного капитала. Третья волна – бандитское рейдерство в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда происходил передел собственности и захват предриятий.

«Украина вступила в четвертую волну рейдерских захватов, но это уже государственное, чиновничье рейдерство. Аппетиты у рейдеров остались те же, а вот вкусы изменились. Если до этого передел в основном касался крупных предприятий, то в 2010-2011 годах рейдерству массово подвергается малый и средний бизнес», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также сообщила, что в стране происходит мутация рейдерства – перемещение центров координации рейдерских захватов в контролирующие органы. «Это позволяет рейдерам минимизировать риски и максимально упростить процедуру захвата предприятий, используя инструменты государственного контроля и пользуясь неоднозначностью законов. Ведь выполняя законодательство каждый человек в нашей стране автоматически становится преступником», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.