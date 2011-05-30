НУ: За решетку бросают «за пять колосков», а на глазах разворовывают миллионы

Ивано-Франковская областная организация партии «Наша Украина» призывает небезразличных стать на защиту украинских политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление организации вчера на вече по случаю Дня Героев зачитал народный депутат Украины, председатель Ивано-Франковской областной организации партии «Наша Украина» Зиновий ШКУТЯК.

«Впервые за последние 20 лет в независимой, а по Конституции, в демократической, социальной и правовой Украине, все чаще проявляется тенденция построения тоталитарного политического режима, возвращения культа нагнетания общего страха и политического гонения, - отмечается в заявлении «нашеукраинцев» Прикарпатья. – Союз Партии регионов и их коммунистически-олигархических союзников ознаменовался, если не массовыми, то неодиночными арестами патриотически сознательных украинцев. Тернопольщина, Львовщина, Ивано-Франковщина, Запорожье и Киев. Аресты в этих областях прокатились мощной волной из-за палача украинского народа Сталина, за попытку прекратить коммунистический шабаш 9 мая».

«Нашеукраинцы» Прикарпатья считают, что «в настоящее время за любое проявление украинского сознания: хватают, задерживают, судят своим судом. Политзаключенными становятся все несогласные, что напоминает нам времена сталинских репрессий».

«С другой стороны сторонники Партии регионов, в частности во время Львовских событий, те, кто используют против мирного населения оружие, остаются на свободе», – констатируется в заявлении.

«Идет запугивание Киевской городской организации «Мемориал», ее председателя Романа КРУЦИКА, - отмечается в документе. – Возбужден ряд уголовных дел против руководителей оппозиционных партий. В Украине складывается ситуация, когда преследуются патриоты государства, а настоящие преступники продолжают злоупотреблять своим властным положением. За решеткой оказываются «за пять колосков», а в то же время непосредственно на глазах разворовываются миллионы».

По мнению «нашеукраинцев» Прикарпатья, целью внесения в Верховную Раду законопроекта об усилении «так называемой экстремистской деятельности, усиления борьбы с так называемым уличным экстремизмом во время митингов, пикетов и тому подобное» является «подавление общественной активности украинцев».

«Сегодня жертвами стали первые активисты-патриоты, а уже завтра, отстаивая свои законные интересы, в роли репрессированных может очутиться кто-либо из нас», - сказано в заявлении.

Ивано-Франковская областная организация партии «Наша Украина» призывает все патриотические организации, партии, общественность, всех небезразличных граждан Украины «стать на защиту украинских политзаключенных».

«Призываем собирать подписи под обращением к президенту Украины, Верховной Раде с требованием прекратить политические репрессии украинских патриотов», - отмечается в документе Ивано-Франковских «нашеукраинцев».