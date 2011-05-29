"Свобода" провела во Львове марш против задержания своих активистов

29 мая во Львове состоялся марш протеста против политических репрессий, организованный ВО «Свобода». Участники прошли маршем от памятник Степану Бандере к памятнику Тарасу Шевченко, где в вече принимают участие свыше 5 тысяч человек, сообщает ZAXID.NET.

На вече председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском облсовете Ирина Сех зачитала список задержанных, в частности, 15 мая задержали депутатов Самборского райсовета Владимира и Михаила Коваливых, они во Львовском СИЗО, 19 мая в России задержали Романа Семчия. (Как сообщили 25 мая собственному корреспонденту УНИАН в Посольстве Украины в Москве участник событий во Львове 9 мая гражданин Украины Роман СЕМЧИЙ находится в СИЗО в Красноярском крае. Ему избрана мера пресечения - пребывание под стражей сроком на 2 месяца "для обеспечения возможности передачи его правоохранительным органам Украины").

Председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что ВО «Свобода» будет защищать свои членов как юридическим путем, так и политическим. Вслед за сегодняшней акцией аналогичные должны пройти и в других городах Галичины. В своих оценках событий 9 мая и их последствий, он настаивает, что это была провокация. «Хотели посмотреть будут ли львовяне спокойно реагировать на возвращение сталинских ценностей, чтобы потом проводить свою политику: повышение цен, продажу земли и тому подобное».

Он также отметил, что «Свобода» выступает не только против национальных притеснений, но и социальных притеснений украинцев.

На вече против политических притеснений выступил Герой Украины Юрий Шухевич.