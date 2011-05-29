Самым бедным нардепом оказался нунсовец
Ездит на Skoda Fabia
Совокупный доход депутата от НУНС Андрея Парубия в 2010 году составил 244,74 тысяч гривен.
Об этом говорится в его декларации, обнародованной самим депутатом на запрос инициативы "Новый гражданин"
В частности, он получил 209,64 тысячи гривен заработной платы и более 35 тысяч гривен материальной помощи.
Семья Парубия (жена и дочь) в 2010 году получили почти 14,4 тысяч гривен заработной платы.
В собственности депутата нет ни квартиры, ни земельного участка, но семья Парубия имеет 1,1 тысячи квадратных метров земли и квартиру площадью 21 квадратный метр.
Депутат имеет автомобиль Skoda Fabia (объемом двигателя 1200), его семья - Toyota Camry (2400).
У Парубия нет сбережений в банках и финансово-кредитных учреждениях.
Напомним, Андрей Парубий живет в скромном номере гостиницы "Киев", предоставленного ему как народному депутату.