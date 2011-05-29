Самым бедным нардепом оказался нунсовец

Совокупный доход депутата от НУНС Андрея Парубия в 2010 году составил 244,74 тысяч гривен.

Об этом говорится в его декларации, обнародованной самим депутатом на запрос инициативы "Новый гражданин"

В частности, он получил 209,64 тысячи гривен заработной платы и более 35 тысяч гривен материальной помощи.

Семья Парубия (жена и дочь) в 2010 году получили почти 14,4 тысяч гривен заработной платы.

В собственности депутата нет ни квартиры, ни земельного участка, но семья Парубия имеет 1,1 тысячи квадратных метров земли и квартиру площадью 21 квадратный метр.

Депутат имеет автомобиль Skoda Fabia (объемом двигателя 1200), его семья - Toyota Camry (2400).

У Парубия нет сбережений в банках и финансово-кредитных учреждениях.

Напомним, Андрей Парубий живет в скромном номере гостиницы "Киев", предоставленного ему как народному депутату.

Левый берег