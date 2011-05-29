Тимошенко не исключает, что ее могут арестовать

Бывший премьер-министр, лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко допускает дальнейшие попытки ограничения ее свободы, в том числе ее арест.

Об этом она сказала в интервью российскому телеканалу "РЕН ТВ" 28 мая.

"Я считаю, что есть. Потому что люди, которые сегодня при власти, просто считают, что у них нет другого выхода", - сказала экс-премьер, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что ее действительно могут арестовать.

Тимошенко считает, что в связи с падением общественной поддержки власти пытаются устранять оппонентов путем лишения их свободы.

"Учитывая то, что сегодня у Президента (Виктора Януковича) и у его команды рейтинг достиг 11%, они считают, что только через тюрьму можно устранять конкурентов", - сказала она.

При этом экс-премьер в очередной раз подчеркнула, что 24 мая ей удалось избежать ареста только благодаря широкой поддержке населения.

Как сообщалось, 24 мая по решению суда Генеральная прокуратура задержала Тимошенко, взяв под стражу, для проведения следственных действий.

Однако после 7-часового допроса Тимошенко была освобождена из-под стражи.

В тот же день Генпрокуратура завершила расследование дела против Тимошенко и предъявила ей обвинение в превышении власти при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Левый берег