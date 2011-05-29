Колесников о маршрутках: в Киеве по проспектам как "черная сотня" мчит!

В Украине в ближайшие годы маршрутки исчезнут "как класс", а железные дороги станут более быстрыми и экологическими.

Такие идеи озвучил на Международном транспортном форуме в Лейпциге вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, пишет газета "Сегодня".

"Я думаю, что через 4-5 лет маршрутки в Украине исчезнут. Их заменят более вместительные автобусы. Посмотрите на Европу - маршруток там нет. А в Киеве по проспектам как "черная сотня" мчит! Водители маршруток подвергают опасности и свои жизни, и жизни пассажиров", - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его убеждению, для бизнесменов вместительные автобусы будут выгоднее. "И при покупке больших автобусов украинского производства государство готово будет компенсировать кредитную ставку", - сказал вице-премьер.

Что касается железной дороги, то Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что работы по ее модернизации будут продолжаться. "В нашей стране 22 тыс. км железных дорог, но электрифицированы из них пока лишь 10,5 тыс., - заявил он. - За четыре года мы модернизируем еще 4,5 тыс. км. Тем самым мы позаботимся об экологии, стоимость перевозок уменьшится на 30%, и на 40% увеличится скорость".

Во время его встречи с коллегами из Франции также речь шла о расширении географии авиаперевозок - возможно, скоро украинцы смогут летать в большее количество французских городов, отмечает газета.

Кроме этого, Б.КОЛЕСНИКОВ рассказал, что "Рено" и ЛАЗ начинают совместное производство микроавтобусов, пилотным проектом будет изготовление машин скорой помощи для Евро-2012.

Презентация этих машин планируется на 6 июня в Донецке на матче Украина - Франция или через два дня во Львове.