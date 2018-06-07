«Потерпевший» по делу Луценко рассказал, как его назначили на эту роль

«Мне позвонили из прокуратуры и сообщили, что я потерпевший, потому что я был первым в очереди на квартиру, которую Луценко дал своему водителю... После этого квартиры давали, но мне опять не дали»...

Луценко: На Банковой решили дать мне 8 лет

Близкие и друзья сегодня (в пятницу) хотели забрать Юрия Луценко из СИЗО домой, поскольку еще вчера, 26 мая, истек срок его содержания. Но не забрали, потому что его еще в шесть утра отвезли в Печерский суд, где в 11 часов должно было начаться судебное заседание «по существу»...

Перед тем, как в зал суда должен зайти пресловутый судья Печерского суда Сергей Вовк, соратники Юрия Витальевича дают ему совет, как правильно выходить из голодовки.

Нардеп Олесь Доний посоветовал есть печеные яблоки и кашу без молока.

- Я и ем кашу на воде, - говорит Юрий Луценко, - и не по триста грамм, как передают из СИЗО, а 20 - трижды в день.

Луценко еще с самого утра жалуется на спину, говорит, что во время голодовки «пропали» все мышцы, и спине не на чем держаться.

Кто-то советует «подтренировать» мышцы.

- Но как их тренировать, если давления (нормального) нет?! Как начну приседать, то потеряю сознание.

Однако рассказывает экс-министр о своем состоянии здоровья неохотно.

- Я не Брежнев и не Сталин, чтобы о моем состоянии здоровья в СМИ печатались коммюнике. Я сразу был противник этих вещей, но только из-за лжи прокуратуры, что я якобы ем колбасу, просил жену говорить некоторые вещи.

Здесь же Луценко попросил журналистов прекратить мусолить тему его диет.

Он также сказал, что с 12 часов ночи находится под стражей абсолютно незаконно.

- Поскольку «печерский Вовк» (судья. - Авт.), - сказал он, - не прислал своего решения, которое он принял на первом заседании ни мне, ни в Лукьяновское СИЗО. Следовательно, вчера, 26 числа у заключенного Луценко завершился срок содержания под стражей. Другого судебного документа, который продлил или не продлил, изменил или не изменил дату содержания, ни у меня, ни у начальника СИЗО нет.

- Я четко знаю, что вчерашний день в Лукьяновском СИЗО был особенный, потому что там многие ждали, как поступят с Луценко, когда у него закончился срок содержания. И что будет дальше. Потому что таких, как я, там тысячи. Поэтому я рассматриваю свое дело как дыру, которая может пробить стену в беззаконии относительно десятков тысяч людей.

Луценко напомнил, что все 400 страниц обвинения основаны на устных заявлениях трех бывших работников милиции среди сотен опрошенных:

- Сотен! - отмечает он. - Они говорят, что я им устно давал какие-то указания. Все, больше никаких доказательств нет. Есть еще письмо от института Поплавского о том, что он рассматривает официальные мероприятия ко дню милиции как торжества с элементами праздника. А праздники же запрещены... (Как известно, Юрия Луценко обвиняют, в частности, в растрате средств на торжества ко дню милиции. - Авт.). Есть другие смешные документы, например, справка из Института украинского языка о том, есть ли разница между торжествами и праздником. Вроде бы есть, но не очень. У меня на каждое такое смешное обвинение есть ответ, буквально на каждое. И есть свидетели. Другой вопрос, допустят ли их свидетельствовать.

К своему приговору Луценко морально уже готовится, ведь имеет информацию, что будет сидеть восемь лет:

- Я точно знаю, что обвинительный приговор уже написан в прокуратуре, его согласовали в Администрации президента, и сейчас он у судьи. Там написано: восемь лет тюрьмы. Поэтому я знаю, что мне подготовила прокурорско-судейская вертикаль, подчиненная президенту. Но, с другой стороны, точно знаю, что у меня на все есть неоспоримые доказательства. Единственная для меня проблема - найти судью, который бы все это слышал. Я считаю, что мог бы быть суд присяжных и для меня, и для тысяч таких, как я. Но на сегодня суд это отверг. Это решение я обжалую в Европейском суде по правам человека.

Как он утверждает, о «восьми годах» узнал в СИЗО, там «знают все». Эта информация его не то, чтобы напугала, но «сердце ноет».

Луценко и дальше убежден, что его дело сугубо политическое, точнее политически-личное. Ведь, по его словам, это месть тех, кто испугался в 2005 году.

- И до сих пор не могут простить мне этого испуга. Они тогда спрятались за спину Ющенкового прокурора, ныне члена ПР (речь идет о Святославе Пискуне. - Авт .).

- Вторая причина - запугивание оппозиции. То есть каждый, кто подойдет к Тимошенко, должен сесть. Третья - месть за Майдан. Это должно было бы очень заинтересовать общество, ведь этим самым они четко дают понять Украине, что восстания напрасны, а лидеры будут наказаны.

Луценко стремится показать, что не все продаются за государственные дачи или за миллионы. И не все боятся говорить правду.

- Возможно, этим я как-то отблагодарю людям, которые сделали из меня лидера Майдана, а затем и определенной части украинского политикума. За решеткой ли или без нее, я все равно останусь политиком со своими убеждениями.

Полковник милиции: Мне позвонили из прокуратуры и сказали, что я потерпевший

Пока Юрий Луценко рассказывал журналистам о своей стойкости в убеждениях, судья Вовк пришел его судить. Сначала он объявляет длинную перекличку, все ли подсудимые, подзащитные, свидетели и... потерпевшие на месте. Зачитал имена чуть ли не полсотни свидетелей, из которых ни одного не оказалось на месте.

Мне повезло сидеть рядом с одним «потерпевшим» - полковником милиции Сергеем Третьяковым.

- А в чем вы потерпели? - спрашиваю его.

- Вы не поверите, - говорит он, неловко улыбаясь, - мне позвонили из прокуратуры и сообщили, что я потерпевший, потому что я был первым в очереди на квартиру, которую Луценко подписал своему водителю. Хотя я понимаю, что это не сам Луценко решал такие вопросы, ведь есть комиссия. Но поскольку мне сказали, что следствие установило меня потерпевшим, то я не отказался им быть.

- А вы не хотите отказаться от своей «потерпевшести», раз такое вот делается с Луценко?

- Ну, вы же меня поймите, что это не по понятиям. Я же до сих пор работаю в милиции. Странно, но недавно в 25-летие Чернобыля опять давали квартиры, и мне опять не дали, хотя, как они говорили, я первый в очереди.

В политических делах компьютер всегда показывает на судью Вовка

...Перед тем как идти в суд, увидела новость о присуждении премии имени Кафки, который очень любил тему судейского абсурда (правда, у него не речь шла о коррупционном компоненте, который отличает наши «процессы» от кафкианских). Времена Кафки давно прошли, на улице ХХІ век, а судейский абсурд остался.

Луценко и его защитники в который раз заявили об отводе судьи Сергея Вовка, за то, что он «грубо нарушил действующее законодательство на прошлом заседании».

- Прежде всего, лишили меня конституционного права на суд присяжных, - говорит Луценко. - Отвод также касается того, что вы неоднократно принимали участие в политических решениях. Только в этом году дважды вызывались в Высший совет юстиции для дачи объяснений по этому поводу. И когда нужно судить политиков, «печерский компьютер» указывает на судью Вовка. Меня это наталкивает на мысль, что вы уже получили приговор, в котором указано, что я должен сидеть восемь лет, и выполняете этот приговор последовательно, невзирая на мои конституционные, законные права. Согласно статье 156 Уголовно-процессуального кодекса, сроки содержания под стражей во время досудебного следствия заканчиваются в день поступления дела в суд. Однако, ваша честь, ни вы лично, ни ваши подчиненные не послали ни мне, ни администрации СИЗО решение, которое было принятое на прошлом заседание, следовательно, сегодня в полночь истек срок единственного решения, которое находится у меня и у руководства СИЗО. Таким образом, я нахожусь за этой решеткой абсолютно безосновательно. Суд отдельным постановлением должен был изменить, отменить или избрать меру пресечения. 23 мая судья Вовк отклонил мое ходатайство об изменении меры пресечения через, цитирую из Интернета, отсутствие оснований. Но вы, господин судья, так и не избрали меры пресечения.

Юрий Луценко еще долго перечислял аргументы, которые, по его мнению, свидетельствуют о незаконности его содержания сегодня, а судья Вовк - бездеятелен, поскольку экс-министр давным-давно дочитал свое дело.

И вообще сегодняшнее заседание, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, не должно было бы начаться, поскольку по каким-то причинам не явился единственный защитник подсудимого Леонида Приступлюка (водителя Луценко).

Дальше Вовк с двумя дамами направился в совещательную комнату. Через два часа они вернулись, чтобы сказать, что просьба об отводе Вовка, конечно, не удовлетворена, поскольку недостаточно аргументирована. Вовк взялся продолжать заседание. Луценко еще раз попросил прервать заседание, поскольку плохо чувствовал себя. На что Вовк поинтересовался, есть ли в зале медик, чтобы оказать помощь Юрию Витальевичу.

Следующее заседание перенесли на 9 июня, однако ни Луценко, ни кто-то другой так и не услышали, почему и его продолжают содержать под стражей. Нового решения от «печерского Волка» не прозвучало.

Ксеня Лесив