Тарасюк считает беззаконием задержание журналиста Осинского

Лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает актом «беззакония» совершенное сегодня милицией задержания 32-летнего одесского журналиста Богдана ОСИНСКОГО.

Комментируя этот факт на встрече с журналистами, председатель парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции отметил, что «обыск в квартире и задержание журналиста в Одессе не может не вызывать обеспокоенности. Особенно когда это выглядит как месть за правдивое слово, за определенную позицию представителя СМИ. Поэтому считаю, что ответственность за это полностью ложится на нынешнюю власть».

Лидер НРУ также не исключил, что задержание связано с тем, что журналист Б.ОСИНСКИЙ не скрывает своих патриотических, государственнических позиций. А мы же помним, подчеркнул народный депутат, что не так давно в Одессе «убили студента Максима Чайку, который отстаивал украинскую национальную идею и стал на защиту украинского языка», а исполнители и заказчики преступления не найдены и не наказаны.

Б.ТАРАСЮК добавил, что сегодня же направит «депутатское обращение Генеральному прокурору Украины, поскольку права журналиста Б.ОСИНСКОГО нарушены. Виновные должны понести ответственность».

«Мы сделаем все для того, чтобы остановить беззаконие, которое происходит в Одессе», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Между тем, Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в области распространил сегодня сообщение о «активизации правоохранительными органами Одессы работы в рамках возбужденного уголовного дела по факту попытки преднамеренного уничтожения имущества офиса Партии регионов путем поджога. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Хмельницкого отдела милиции Малиновского райотдела ОМУ ГУ МВД Украины в Одесской области устанавливают участников и свидетелей указанных событий».

«Продолжаются мероприятия, санкционированные судом, с целью установления круга лиц, которые непосредственно принимали участие в совершении данного преступления. Действия работников милиции проходят без нарушения процессуальных норм», - говорится в сообщении ОСО облуправления милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.30 утра трое работников Малиновского райотдела милиции Одессы во главе с лейтенантом Александром ИВАНОВЫМ прибыли в дом, где проживает журналист Б.ОСИНСКИЙ, и провели, по его словам, «3-часовой обыск на предмет наличия в квартире литературы националистического характера».

После того, как милицией было вынесено из помещения немало вещей, А.ИВАНОВ объявил Б.ОСИНСКОГО задержанным, и вместе с двумя сотрудниками РОВД сопроводил в отдел милиции «Хмельницкий» Малиновского РОВД.

Как проинформировал УНИАН сам Б.ОСИНСКИЙ, «сначала следователь Артем БАБАЕВ допрашивал меня по уголовному делу, возбужденному по факту попытки поджога неизвестными в январе текущего года одесского офиса Партии регионов на ул. Прохоровской, 17, а по завершению сопроводил к начальнику участку «Хмельницкий» Руслану ЛУНГУЛУ, где было объявлено, что меня никто не задерживает - могу возвращаться домой».

“Следователь А.БАБАЕВ также отдал мне паспорт, грубо отобранный во время трехчасового обыска частного жилища, - отметил Б.ОСИНСКИЙ, - а также пообещал вернуть забранные из квартиры вещи, кроме персонального компьютера, который якобы будет подвергнут многомесячному экспертному исследованию”.

Б.ОСИНСКИЙ добавил, что «во время допроса следователь А.БАБАЕВ цинично заявил мне в глаза, что якобы меня никто на рассвете не задерживал, а был сопровожден в милицию в качестве свидетеля по уголовному делу». Более того, в протоколе обыска указано, что обыск продолжался час, а не три часа, как было в действительности.

Кроме того, журналист отметил, что «судья Малиновского райсуда Одессы Сергей ЖУРИК, заочно штампуя санкцию на обыск жилья, привел в документе искаженные биографические данные».

Напомним, 21 января 2011 года в Одессе неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в офис городской организации Партии регионов, который расположен на улице Прохоровской, 16. Ответственность за совершенное взяла на себя до сих пор не известная в Одессе организация антиглобалистов.