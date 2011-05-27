Всемирный Конгресс Украинцев написал Януковичу, Азарову и Литвину

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) выражает озабоченность в связи с прекращением вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВКУ, Всемирный Конгресс Украинцев послал письмо Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины Юрию ПЛАКСЮКУ, в котором выразил свою глубокую озабоченность распоряжением генерального директора Национальной радиокомпании Украины от 25 мая 2011 г. прекратить вещание Украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины (“Радио Украина”).

ВКУ заявил, что Всемирная служба радиовещания Украины осуществляет вещание на украинском языке, обеспечивая более чем 20-миллионную украинскую диаспору ценными передачами национального характера об Украине и о жизни украинцев за рубежом. «Ежедневно распространяя материалы на украинскую тематику, Украинская редакция Всемирной службы радиовещания удовлетворяет информативные и духовные потребности мирового украинства, которое является неотъемлемой частью украинского народа, и этим самым способствует его консолидации и формированию в мире образа Украины как европейского государства с огромным интеллектуальным, научно-технологическим и образовательным потенциалом. ВКУ также обратил внимание на основополагающие государственные документы Украины, которые отмечают необходимость удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины», - отметили в ВКУ.

ВКУ призвал властные структуры Украины отменить решение о прекращении вещания Украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины и не дать закрыть эту службу как важный информационный источник национального направления для заграничного украинства.

“ВКУ призывает все свои входящие в него организации поддержать обращение к представителям властных структур Украины, чтобы продолжить деятельность Украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины", – заявил президент ВКУ Евген ЧОЛИЙ.