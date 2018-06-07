Газовые соглашения: кто мешал Путину и Тимошенко

Организатором и координатором коррупции на газовом рынке является Газпром и кормчие России, и не только на территории прежнего СССР... Роль посредников, фантазии от Бакая... Продолжение. Начало смотрите тут: «Газовые соглашения: о чем договаривались Путин и Тимошенко».

Посредники и их хозяева

Кроме Президента Виктора Ющенко, виновниками январских газовых соглашений, которые госпожа Тимошенко провозгласила было успешными, называют Фирташа, Бойко и их «РосУкрЭнерго».

Как известно, на протяжении 15 лет (с середины 90-х годов) в схемах транзита и поставок газа в государства прежнего Советского Союза постоянно появлялись разннобразные посреднические структуры. Сначала это была "Республика" Бакая, потом АОЗТ "Интергаз", которую связывали с тем таки Бакаем и Слоевым, после них пришла «Итера» Макарова вкупе с ЕЭСУ Юлии Тимошенко и Лазаренко, дальше была Eural TG, за которой манячила фигура Могилевича. На смену последней структуре летом 2004 года появился весь «белый и пушистый» «РосУкрЭнерго», совладельцами которого сначала объявили Arosgas Holding AG, что принадлежит Газпромбанку, и австрийскую компанию "Райфайзен Инвестмент". Правда потом, в результате пристального интереса Минюста Соединенных Штатов, выяснилось, что "Райфайзен Инвестмент" - лишь номинальный владелец "РосУкрЭнерго", а реальный – "Центрогаз Холдинг", который на 90 процентов контролирует Дмитрий Фирташ и на 10, – Иван Фурсин. Сам факт существования всех этих частных посреднических структур в нынешних монополизированных схемах транзита и поставок газа является отображением ужасного уровня коррупции, которая господствовала и продолжает господствовать на всем постсоветском пространстве.

Но очевидно, что организаторы и координаторы коррупции на газовом рынке - Газпром и кормчие России. Для них газовый монополист – это не только бездонный источник собственного обогащения, но и инструмент коррупционного развращения политических элит. Причем давно уже не только на постсоветскои, но и на всем европейском пространстве. Стоит вспомнить хотя бы прежнего канцлера Германии Герхарда Шредера, который, находясь у власти, активно лоббировал идею создания Северного газового потока, а затем пошел работать в коммерческую структуру, связанную с его строительством. Коррумпированных власть предержащих всегда легко убеждать и склонять к стремлениям и намерениям, которые имеет взяткодатель.

Аналитики неоднократно обращали внимание на то, как “странно”, что какой-то бизнесмен из Черновцов получил фактически половину капитала в компании, которая поставляет газ не только в Украину, но и в несколько центральноевропейских стран. Если бы «РосУкрЭнерго» обеспечивало лишь Украину, то можно было бы допустить, что Фирташ, имея половину в капитале компании-посредника, представляет интересы определенных лиц лишь в украинской власти. Но поверить, что ему и некоторым украинским власть предержащим действительно принадлежит половина капитала компании, которая получает значительную часть прибыли от российского газа в центральноевропейских странах, и к которым наши власть предержащие не имеют никакого отношения, может только очень наивный человек.

По очевидной логике, компания, которая не имеет за душой ничего, кроме возможности быть посредником и получать на этом огромные прибыли, и которая в любой момент может прекратить свое существование, в действительности контролируется теми, от кого зависит ее деятельность, - Газпромом и российскими власть предержащими. Они-то и являются ее настоящими владельцами. Абсолютно убежден, что в действительности им в этой структуре принадлежит значительно больше, чем формальные 50 процентов Газпрома, хоть бы что по этому поводу не говорили официальные лица в Москве и Киеве.

Это все принципиально важно для понимания, в какой мере Фирташ, Бойко или кто-либо из украинских должностных лиц мог влиять на решение Газпрома относительно подписания или не подписания газовых соглашений с Нафтогазом в конце декабря 2008 года.

Как мешали Фирташ и Бойко

Госпожа Тимошенко и бютовские политтехнологи пытаются убедить общество, что Фирташ с Бойко своими поездками в Москву и переговорами с российскими высокопоставленными должностными лицами и руководителями Газпрома мешали подписанию контракта между Газпромом и Нафтогазом. Более того, нам как свершившийся факт преподносят утверждения о том, что эти господа с целью сохранения «РосУкрЭнерго» на украинском рынке предлагали Газпрому купить газ для Украины по 285 долларов за тысячу кубов, в то время как Нафтогаз считал даже цену в 235 долларов очень завышенной.

Попробуем логично подумать и разобраться, что из этих утверждений отвечает действительности, а что является откровенной неправдой.

Очевидно, что Фирташ рассчитывал, невзирая на все подписанные в 2008 году между президентами и правительствами Украины и России документами, сохранить «РосУкрЭнерго» как посредника в поставках газа в Украину. И его надежды не в последнюю очередь основывались на наличии задолженности за поставленный газ. Помните один из ключевых тезисов меморандума, подписанного Тимошенко и Путиным, – прямые договоры между Газпромом и Нафтогазом, но при условии отсутствия долгов по состоянию на конец 2008 года?

Так, 21 декабря в интервью телеканалу “Интер” Фирташ назвал "риторическим" вопрос о том, останется ли "РосУкрЭнерго" посредником в поставках газа в 2009 году.

"Мы обсуждаем этот вопрос ежегодно, и давайте посмотрим, как все окончится. В действительности, ситуация сложная. Украина никогда, начиная с 1995 года – кстати, когда еще было ЕЭСУ (возглавляемое Юлией Тимошенко) – еще не делала таких больших долгов. Потому, мое мнение, будут сложные переговоры. Для России будет сложным принятие решения, потому что нужно понимать, как будут закрываться эти долги", - сказал Фирташ.

Итак, очевидно, он надеялся, что долги за газ сохранятся, а следовательно, будут основания для сохранения «РосУкрЭнерго» в схеме поставок газа в Украину. Очевидно, что именно с этим были связаны его поездки в канун 2009 года в Москву. Но Ющенко, который по версии бютовских политтехнологов лоббировал интересы «РосУкрЭнерго» и пытался сохранить его как посредника, вмешался в вопрос погашения долгов и способствовал его решению. Хотя, если идти по логике пиарщиков от БЮТ, Ющенко должен был «умыть руки» и не заниматься газовыми долгами, более того – даже мешать этому, тем самым обеспечивая предпосылки для сохранения «РосУкрЭнерго» как посредника.

Следует отметить также, что Фирташ чувствовал себя достаточно уверенно даже без исполнения функций посредника. И имел для этого основания. Уже в начале 2009 года он отмечает: «В случае исключения РУЭ из схемы поставок российского газа в Украину компания останется как минимум на украинском рынке, как бизнес на распределительном рынке, и не факт, что она не останется на экспорте». Он также сказал, что RUE приобрело контрольные пакеты облгазов в Украине и контролирует 75% объема газа, который продается в Украине (почти 50 млрд. куб. м в год). “Газ реально продает не "Нафтогаз Украины", а облгазы”.

Фантазии от Бакая?

Но главным своим козырем в попытке убедить общество, что именно «РосУкрЭнерго» способствовало срыву подписания газовых соглашений в конце 2008 года, бютовские политтехнологи называют предложение купить газ для Украины по цене 285 долларов, которое вроде бы сделал Газпрому «РосУкрЭнерго».

Вообще впервые такую информацию озвучил в интервью «Зеркалу недели» прежний руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Игорь Бакай, который в Украине в то время официально находился в розыске, но при этом спокойно жил в Москве и на переговорах был консультантом для представителей украинской стороны.

"Страсти подогревали сами посредники тем, что всегда давали Газпрому цену более высокую, чем просил "Нафтогаз". Газпром говорит, мол, вы не соглашаетесь на 235 дол., а вот эта структура предлагает нам по 285 дол.", - отметил Бакай.

Потом эту же информацию озвучил Миллер – уже после подписания газовых соглашений 20 января 2009 года.

А уже после того ее как непреложный факт начали активно распространять бютовские технологи, ссылаясь на то же Миллера.

Но спросим себя: насколько вообще это утверждение отвечает действительности?

Сначала следует обратить внимание на то, что до 20 января 2009 года ни разу этого никто не утверждал. Публично об этом не заявлял ни Газпром, ни Тимошенко с ее агитационной командой, ни Фирташ, ни кто-либо, кого можно было бы связать с «РосУкрЭнерго». Хотя в период с 1-го по 19 января 2009 года Тимошенко и ее политтехнологи выдвинули в адрес «Росукренерго» множество обвинений. Но этого не прозвучало.

Не удивительно ли? Если даже представить, что, например, Фирташ делал такое предложение Газпрому до 1 января 2009 года, то не на ушко же Миллеру (и не при условии же, что тот ни под каким видом не озвучит этого представителям Нафтогаза?). Ценность для Газпрома в таком предложении заключалась бы, напротив, в том, чтобы поскорее донести его до сведения руководителей Нафтогаза и Тимошенко. Вот, мол, видите, у нас есть лучшее предложение от ваших конкурентов, но мы все равно планируем работать без посредника. Однако ни одного слова по поводу такого предложения Фирташа от руководителей Нафтогаза и премьер-министра Тимошенко с декабря 2008 до 19 января 2009 года мы не слышали. Хотя если бы такая информация была у госпожи Тимошенко, можно было не сомневаться, что в те первые дни 2009-го мы в придачу ко всему сказанному услышали бы еще очень много интересных высказываний в адрес Дмитрия Фирташа.

Покупайте у нас, потому что мы предлагаем худшие условия? Наши, да и российские политики и власть предержащие считают рядовых граждан своих стран быдлом, биомассой и идиотами... Таким их отношением к людям уже никого не удивишь. Но забавно, когда идиотами они фактически пытаются обозвать друг друга.

Задумаемся над сутью утверждения о 285 долларах. Нас хотят убедить, что Фирташ – Бойко, желая сохранить «РосУкрЭнерго» как посредника в поставках российского газа в Украину, предлагали покупать газ у Газпрома по 285 долларов за тысячу кубов. Это при том что Нафтогаз, напомню, по итогам 2009 года, даже при среднегодовой цене в 233 доллара был в состоянии фактического банкротства.

Интересно, а кому бы в Украине в случае подписания такого контракта Фирташ смог бы этот газ предложить? Предприятиям Ахметова, Пинчука, Коломойского, Ярославского, или, может, бюджетным учреждениям, которые полностью зависят от правительства? Кому?

Представим, что Газпром принял это предложение своего дочернего предприятия. Каким бы образом это помогло Газпрому договориться с Нафтогазом о транзите газа по территории Украины? Как и кому удалось бы повлиять на премьер-министра Тимошенко, чтобы она согласилась на сохранение «РосУкрЭнерго» как посредника, который, к тому же, будет поставлять газ в Украину по 285 долларов? Это при том, что без такого посредника Газпром предлагал газ Нафтогазу за 235 долларов.

Кто-то представляет себе эту фантасмагорическую картину?

Нас пытаются убедить, что Фирташ и Бойко полные идиоты, решившиеся озвучить предложение Газпрому, которое в принципе невозможно было реализовать. Этих двух можно считать большими бяками, коррупционерами, кем угодно, но позиционировать их как полных балбесов, вряд ли стоит.

Очевидно, что нам подсунули откровенную ахинею, даже не задумываясь, насколько неправдивой и нелогичной она выглядит.

Напомню свое мнение, выраженное вначале первой части этой статьи.

Мы живем во времена, когда неважно, насколько правдиво то или другое утверждение. Важно – сколько людей и средств будет потрачено, чтобы откровенную ложь превратить в общественном сознании в непреложный факт.

Следовательно, могу уверенно утверждать, что Фирташ, желая сохранить «РосУкрЭнерго» как посредника мог предлагать лишь схемы, по которым газ для Украины будет дешевле и никоим образом не более дороже. Во-первых, это сохраняло для Газпрома эту структуру как инструмент разнообразных не очень прозрачных схем поставок газа в центральноевропейские страны. При том что (с учетом тех методов работы, которые исповедует Газпром), выбросив из схемы «РосУкрЭнерго», он все равно нуждался бы в такой структуре.

Во-вторых, если бы цена была ниже по меньшей мере на 10-15 долларов той, которую Газпром предлагал Нафтогазу при прямых поставках, тогда теоретически, это усиливало бы для самого Фирташа и его лоббистов в Украине аргументы в интересах сохранения «РосУкрЭнерго» как посредника и для давления на Тимошенко, чтобы она согласилась на это.

В таком контексте предложения господина Фирташа могли действительно мешать заключению прямых соглашений между Газпромом и Нафтогазом, учитывая решительный настрой украинской стороны на выбивание с рынка «РосУкрЭнерго», особенно если иметь в виду решительность госпожи Тимошенко. Более вероятным выглядит, что Фирташ, действительно, мог мешать вести переговоры и своими действиями влиял на повышение цены для Нафтогаза, но это происходило потому, что руководители Газпрома могли говорить: «Или мы торгуем через посредника, или напрямую – но цена будет выше».

В связи с этим возникает вопрос, почему же была запущена эта откровенная деза? Понятно, что подписанные газовые соглашения, учитывая решение на уровне Тимошенко – Путина судьбы газа «РосУкрЭнерго», предусматривали окончательное уничтожение этой структуры. А следовательно, нужно было максимально дискредитировать лица, которые с ней ассоциировались. При этом Фирташ вынужден был молчать и не отрицать ложь в свой адрес со стороны российских власть предержащих, чтобы не накликать на свою голову еще большей беды. Как известно, господин Фирташ после январских соглашений и так превратился в лицо весьма нежелательное в России. К тому же, отмалчиваясь, он рассчитывал через собственных лоббистов в Москве все же повернуть расположение к себе и своим украинским партнерам со стороны главного кормчего России.

Как показали дальнейшие события, это ему в известной мере удалось, правда, лишь после поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах.

Что объединяет Ющенко с Фирташем

Бютовцы пытаются убедить граждан, что именно по вине Фирташа, ну, конечно, и Ющенко, было сорвано подписание газовых соглашений в Москве 31 декабря 2008 года, а потому позже подписали плохие газовые соглашения. Отбросим в этом случае неоднократные утверждения самой Тимошенко – что она подписала хорошие соглашения для Украины. Признаем очевидный факт - газовые соглашения просто ужасны.

Что же мы в этом случае увидим?

Условия покупки газа, против которых выступал Президент Ющенко, предусматривали среднегодовую цену в 235 долларов за тысячу кубов (берем не 250 долларов, а лучший вариант, который вроде бы неофициально озвучивался Нафтогазу Газпромом). И именно этот «хороший» вариант, как нас убеждают у Тимошенко, должен был подписать Нафтогаз, если бы не мешали Ющенко и Фирташ.

Именно они и есть те воры, которые привели к тому, что Тимошенко была вынуждена согласиться на плохие условия России. Но если еще раз вспомнить, какой по итогам 2009 года была среднегодовая цена газа в результате газовых соглашений Тимошенко, то окажется, что она составляла 233 доллара. То есть ужасные газовые соглашения привели к той же среднегодовой цене, против которой категорически выступал Ющенко в канун 2009 года. Именно эта цена, даже немногим более низкая, довела Нафтогаз фактически до банкротства, но это та же цена, с которой, как нам утверждают, соглашалась Тимошенко.

Тогда в чем виновны Ющенко и, как нас пытаются убедить, Фирташ, который якобы срывал газовые соглашения в канун 2009 года? В том что помешали договоренностям Тимошенко и Путина относительно условий поставок газа в Украину в 2009 году, которые неминуемо привели бы Нафтогаз к банкротству?

Будем считать этот вопрос риторическим, потому что уверен – все делалось значительно коварнее и аморальнее. Договоренности Тимошенко с господином Путиним выходили далеко за пределы сугубо газовых вопросов...

Фигура Фирташа как участника непрозрачных коррупционных схем Газпрома выглядит далеко не позитивной. Но при этом необходимо отделять те обвинения в его адрес, которые имеют под собой основания, от откровенно неправдивых. И это важно не для того, чтоб сделать господина Фирташа «белым и пушистым», а чтобы понять, зачем на него пытаются повесить чужие грехи. Потому что делают это не “просто так”. За этим стоят не очень хорошие вещи, которые пытаются скрыть.

Продолжение следует... Борис Кушнирук