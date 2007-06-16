55 депутатов обратились в КС относительно указа Ющенко о выборах 30 сентября

15 июня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины „О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины” от 5 июня 2007 года № 497/2007.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Как отмечается в сообщении, согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года.

В.ЮЩЕНКО принял данное решение во исполнение пунктов 2 и 3 Совместного заявления Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины относительно безотлагательных мер, направленных на разрешение политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины от 27 мая 2007 года.

Также это решение принято ввиду того, что с 3 июня 2007 года решениями высших руководящих органов блоков политических партий «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина», в соответствии с частью шестой статьи 81 Конституции Украины, досрочно прекращены полномочия народных депутатов Украины, избранных от этих избирательных блоков, что, в соответствии с частью второй статьи 82 Конституции Украины и решения Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года № 17–рп/2002, имеет следствием неправомочность Верховной Рады Украины, и учитывая невозможность возобновления двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины V созыва, и руководствуясь пунктом 7 части первой статьи 106 Конституции Украины.