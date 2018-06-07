Почему не арестовали Тимошенко

Как и одиннадцать лет назад, когда Тимошенко арестовывали впервые, позавчера возле Генпрокуратуры стояла толпа журналистов. Опять все ожидали ее выхода. Но в этот раз Юлия Тимошенко таки вышла. Было впечатление, что власть не реализовала принятое решение. Сразу появился вопрос "почему?"

На самом ли деле это был срежиссированный спектакль в день приезда Миллера, как об этом говорили одни? Решил ли Президент все же не делать из Тимошенко героиню, как думают другие? Или, может, власть испугалась реакции Европы и собственного народа, как утверждает сама Тимошенко?

Об этом мы спросили у экспертов.

Тарас Чорновил, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам: ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В ПОЛЬШУ ЯНУКОВИЧ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕГАТИВНО Еще с самого утра и Пшонка, и Кузьмин давали четко понять, что в этот день никто Тимошенко не будет сажать. Это уже она немножко добавляет себе весу, когда говорит, что уже были приняты все решения.

Мне это напоминает игру в кошки-мышки, правда с какой целью, я пока понять не могу.

Прихватить, приотпустить, напугать, успокоить, опять сделать какой-то натиск, опять отойти. То есть, чтобы приучить общественность к мысли, что она может быть арестована. А, может, чтобы ее таки держать в постоянном напряжении, потому что психологически это действительно стресс очень серьезный. Давление на Тимошенко – вполне логичный шаг в их ситуации.

Если они таки планируют сажать Тимошенко в будущем, то сейчас это делается для того, чтобы вызывать эффект привыкания у заграничных СМИ, организаций.

В случае с Тимошенко у власти выработаны какие-то правила игры, о которых нам неизвестно. То есть такой вариант, что кто-то начал что-то инициировать, а Пшонка или Янукович этого не знал, не очень подходит. Ну, Янукович, может, и не знал, потому что оно ему сто лет не надо, что делается в стране и где он президент. А что касается команды, которая сейчас принимает решение. Думаю, там не только люди из прокуратуры, но и из АП, и они, убежден, все очень хорошо заранее распланировали, они очень хорошо знали, как они будут действовать именно в этот день.

Когда дипломатов приглашали к Пшонке, они не знали, о чем именно будет идти речь. У меня была встреча с одним из дипломатов, он мне позвонил и попросил ее перенести, потому что министерство очень серьезно и срочно приглашает их на какую-то важную встречу.

Для чего Пшонке встречаться с послами? Чтобы и их держать в подвешенном состоянии. Показать, вот мы ее таки не задерживаем, хотя и можем, потому что она не ходит на следственные действия. То есть такое закручивание ситуации, чтобы все чувствовали себя неуверенно. С одной стороны, нет причин делать какие-то заявления, с другой – ощущение полной неясности.

Такое напускание тумана годиться для обеих версий: чтобы в конце концов посадить Тимошенко и для версии о нагнетании, чтобы Тимошенко начала делать какие-то грубые ошибки.

Во время визита в Польшу Янукович будет выглядеть в любом случае негативно, потому что сами уже события вокруг Тимошенко, Луценко и других не добавляют ему авторитета. Я просто не уверен, от Януковича ли еще что-то в этой стране зависит. Да, он может сделать так, чтобы от него все зависело, и для этого нужно поменять вокруг себя все окружение. Он еще достаточно имеет сил, чтобы втянуться в эту войну...

Поэтому, Янукович едет в Польшу с омраченным, но еще не совсем критичным лицом. Насколько мне известно, Польша будет третьей страной, относительно которой начнутся провокации СБУ. В двух странах из так называемой Вышеградской четверки: Венгрии и Чехии эти провокации уже прошли. Польша – следующая, а завершится четвертой страной – Словакией.

СБУ очень активно взялась преследовать украинцев, которые имеют двойное гражданство с венгерским, а также консульства. Никаких претензий к двойному с украинским - российскому, румынскому, израильскому гражданства СБУ не выдвигает, лишь к венгерскому. Это вызывало очень серьезный резонанс в Венгрии. Там в парламенте уже поднимают вопрос –стоит ли так сильно поддерживать Украину. В Украине двойное гражданство не запрещено, оно просто не признается. Дипломатический скандал с Чехией тоже известен...

Вышеградская четверка заняла было позицию лоббирования интересов Украины в Европе, Чехия уже отказалась от этого. Украина вообще выразила венграм большое пренебрежение еще и тем, что двусторонними отношениями со стороны Венгрии занимается министр иностранных дел (фактически третий человек в стране), с украинской – заместитель министра. Я по этому поводу даже писал депутатское обращение.

Этим всем занимается Хорошковский, чтобы Вышеградская четверка перестала быть лоббистом Украины.

Зачем им это лоббирование? Они заинтересованы, чтобы Украина не сползла в Россию, то есть в действительности до недавнего времени все было положительно, но силами наших «кремлевских» друзей в украинском руководстве все полетело в пух и прах.

Иван Попеску, народный депутат (ПР), председатель украинской делегации в ПАРЕ: НУ И ЧТО, ЧТО ЭТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА? А У НАС ЕСТЬ СПИКЕР УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТА! Когда Тимошенко появилась в студии Савика Шустера, все поняли, что она не болеет, о чем она говорила перед этим. Потому были все основания, чтобы взять ее под стражу, поскольку это есть уклонение от сотрудничества со следствием. Думаю, ее адвокаты правильно поступили, когда пришли и сказали, что Тимошенко сама хочет прийти на допрос. И именно это повлияло, чтобы ее не арестовывали. Все остальное – политика.

Представители сообщества относительно Тимошенко ничего не спрашивают… Спрашивают только, придерживаются ли у нас процессуальных норм. А они у нас их придерживаются буквально в отношении всех граждан Украины.

Я не думаю, что встреча Пшонки с послами повлияла на то, чтобы отпустить Тимошенко, ведь решение принималось судом, а не прокуратурой.

Ежи Бузек – член Европейской народной партии, партнера «Батькивщины». Конечно, они поддерживают друг друга по партийной линии. И это был комментарий, а не заявление. Ну и что, что это сказал президент Европарламента? А у нас есть спикер украинского парламента, есть президент ПАСЕ, который сейчас находится в Украине. Кстати, Украина является членом ПАСЕ и пока не является членом Европейского Союза и не является членом Европарламента.

Сергей Соболев, народный депутат («Батькивщина»): ТИМОШЕНКО ПОШЛА К ШУСТЕРУ ВМЕСТО МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ УМЕР ОТЕЦ Думаю, в том, что Тимошенко отпустили, сработало несколько факторов: реакция людей, депутатского корпуса, дипломатического корпуса на эти исключительные, по моему мнению, нарушения закона – это своего рода был предохранитель от действий, которые планировались Генеральной прокуратурой.

Давайте разберемся, что произошло: Генеральный прокурор Пшонка и его заместитель Кузьмин заявили, что у них, оказывается, есть решение суда на арест и задержание Тимошенко. Только они не используют это решение во время допроса. Первый вопрос, который тут возникает, – а каким способом славный Печерский суд принимал такое решение, а второй – выходит, у нас избирательно применяются решения судов?

У нас оказывается, регионалы – это сплошь врачи, которые определяют состояние человека. Тимошенко была на больничном. То, что она пошла на ток-шоу к Шустеру – была исключительная вещь. Именно я должен был принимать участие в этой программе и отвечать на все упреки. За несколько минут до начала я позвонил ей, что не могу, потому что у меня умер отец, и я должен ехать на его похороны. И Юлия Владимировна была фактически в состоянии аффекта, ведь она сама была больна, плюс мое сообщение о смерти отца, то есть она не надеялась, что ей самой придется отвечать на всю эту ложь. Но если регионалы хотят еще и на этом играть, то мы им дадим достойный ответ, так же и их нанятым прокурорам.

Что произошло потом. Они же через группу Портнова протащили закон, по которому мы теперь возвращаемся во времена Ежова и Берии, где теперь прокуратура вместе с подчиненными судами будет определять, сколько нужно знакомиться с делом, независимо от количества томов. Так они сразу могли бы обратиться в суд и использовать данный закон так, как использовали его для Луценко. Тогда к чему здесь задержание и все другие показушные вещи?!

Очень хочется посмотреть, как данный закон будет применяться к Кузьмину, Портнову и всем остальным, кто разрабатывал все это. И как Портнов будет отвечать за газовые контракты, которые он вел, как юрист. Он же сам заявлял в печати, что это он придумывал схемы.

Михаил Погребинский, политолог: ТИМОШЕНКО РАЗДРАЖАЕТ ЯНУКОВИЧА ЯЙЦАМИ И ШАПКАМИ, ОН – ЗАПУГИВАЕТ ЕЕ ПРОКУРАТУРОЙ Абсолютно не думаю, что власть собиралась ее арестовать. Они ее просто пугали. Вот и все. И выполнили эту функцию. Тимошенко действительно испугалась и пришла. Так как раньше она их демонстративно игнорировала, ссылаясь на болезнь, а затем пришла к Шустеру. Это же прямая обида для прокуратуры. Со своей стороны, они решили показать, что могут принять решение об аресте. Хотя арестовать ее не собирались.

Тимошенко ведет себя несколько противоречиво. С одной стороны, как нормальный человек она не хочет быть арестована – а она нормальный человек. С другой – как политик она провоцирует, чтобы ее арестовали. Тимошенко видит, что у нее есть поддержка какой-то части международного сообщества и нарывается...

Она не сдерживает себя в выражениях относительно даже не политических оппонентов, а просто как своих личных врагов, используя лексику чрезвычайно обидную, вроде: он боится со мной встретиться – не бойся, яйца не пострадают. Вчера она опять бросала в сторону Януковича что-то о шапках. Они играют общую политическую игру: она настраивает Януковича против себя, чтобы он давил на нее, а он дает волю правоохранительным органам разбираться в делах, которые, как по мне, не стоило начинать. За эти газовые контракты должна быть политическая ответственность, а не криминальная.

Кстати, украинская сторона в лице премьера Азарова обвинила непосредственно Путина в том, что он подписал коррупционное соглашение с Тимошенко. Это же прямое обвинение премьера другой страны в коррупционных действиях!

Оксана Климончук