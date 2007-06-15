Шаповал: кто-то пришёл в Центризбирком с целью просто валить его работу?

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ не считает необходимым обращаться в Службу безопасности Украины по поводу заявлений о слежке за членами ЦИК, которая якобы имела место, по информации члена ЦИК Александра ШЕЛЕСТОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ сообщил сегодня в интервью информационным агентствам.

“Поиски шпионов в изделиях из фаянса наблюдаются здесь давно. Я не знаю, туда ли влезали, в то изделие, но искали шпионов. Претензии такого характера были и раньше. Я, откровенно говоря, не считаю необходимым выяснять у председателя или исполняющего обязанности председателя СБУ, какие меры и с какой целью они применяют. Я глубоко убежден, что они действуют по закону”, - сказал В.ШАПОВАЛ.

Председатель Центризбиркома считает, что должна существовать граница в обвинениях. “Когда член комиссии находит случайно “рояль в кустах” с номерами (это классика!) и начинается этот разговор, когда я слышу претензии, что в кабинете нужно убирать только в присутствии конкретного члена комиссии, и уборщица не может этого делать, то я начинаю думать: что это происходит? Есть определенная граница”, - сказал он.

Анализируя такие факты, В.ШАПОВАЛ пришел к выводу, что ЦИК “работать будет сложно”. “Возможно, сложности заключаются в моем характере, потому что я – человек неуступчивый. Особенно, когда по отношению к тебе поступают несправедливо. Но я все же пытаюсь во всех этих случаях идти на компромисс. Хотя этот компромисс не может быть таким, чтобы потерять главное”, - сказал председатель комиссии.

“Если будет иметь место такая ситуация, что кто-то пришел в Центральную избирательную комиссию с целью просто валить ее работу - считайте, что я почти сделал предположение - тогда это еще больше будет осложнять мою работу”, - сказал он.

Председатель ЦИК также считает безосновательными обвинение отдельных членов ЦИК в его адрес в узурпации полномочий. “Я готов отвечать, если мои действия будут расценены как нарушение закона. Но расценены не моими коллегами, а соответствующим образом. У нас такая практика, политическая, когда вчера пожимають друг другу руки, завтра прямо в глаза или за глаза говорят, что тот или другой нарушает Конституцию или еще что-то. Поэтому я повторяю, я спокойно к этому отношусь. Я убежден, что моя работа базируется на законе”, - подчеркнул В.ШАПОВАЛ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня члены Центральной избирательной комиссии от коалиции заявили, что за ними ведут наблюдение сотрудники Службы безопасности Украины.