"Свобода": одесская власть сорвала собрание против торговли землей

В Одессе собрание представителей городской общины, которое созывала инициативная группа по проведению всеукраинского референдума относительно недопустимости торговли землей сельскохозяйственного назначения, сорвали милиция и дирекция санатория «Магнолия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода».

В распространенном заявлении, в частности, указывается, что, вопреки договору, “25 мая руководство санатория «Магнолия» заблокировало по указанию местной власти вход на территорию, и не допустило общественность в актовый зал, где должно было состояться собрание инициативной группы по проведению всеукраинского референдума».

Как уточнил лидер областной организации Павел КИРИЛЕНКО, «в назначенное время к зданию санатория прибыли члены инициативной группы и представитель Одесского горсовета, однако пройти в актовый зал люди не смогли. Поскольку для «охраны общественного порядка» к санаторию согнали около десятка работников МВД с собаками. Вместо директора санатория ДЖАНАГАЕВА прибывших встретил его заместитель, который четко дал понять, что причина блокирования входа в санаторий – запланированное собрание Всеукраинского объединения «Свобода».

«То, которое произошло, - отметил П.КИРИЛЕНКО, – откровенное и циничное нарушение конституционных прав граждан, продолжение давления и препятствование деятельности нашей оппозиционной силы. Ведь мы собирались провести собрание инициативной группы, как того требует законодательство. Все необходимые процедуры выполнили, в том числе заключили договор с санаторием об аренде помещения для проведения собрания”.

Однако, добавил он, местная политическая «элита» сделала все, чтобы не допустить проведения собрания.

Лидер одесской «Свободы» добавил, что организация считает «главной целью – привлечь внимание общественности к чрезвычайно актуальной в настоящее время проблеме и объяснить последствия внедрения свободной продажи земель сельскохозяйственного назначения. От намерений защитить украинскую землю мы отказываться не будем, и во что бы то ни стало проведем собрание в ближайшее время.

«Возможно, местом собрания в этот раз будет улица Одессы или площадь перед зданием горсовета», – подытожил П.КИРИЛЕНКО.