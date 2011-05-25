Депутаты в Варшаве расскажут о политических преследованиях в Украине

Народные депутаты Украины от оппозиционных партий планируют завтра в Варшаве провести пресс-конференцию на тему преследования оппозиционных политиков в Украине после прихода к власти Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили организаторы мероприятия, депутаты хотят привлечь внимание поляков к этой проблеме накануне саммита Президентов Центральной и Восточной Европы, в котором на этой неделе в польской столице примет участие Президент Украины.

Организаторы назвали конференцию "Политические репрессии и подавление демократии. Как не повторить ошибок Беларуси?".

В мероприятии примут участие представители блока "Наша Украина - Народная самооборона" Владимир АРЬЕВ и Олесь ДОНИЙ, а также представитель "Блока Юлии Тимошенко-Батькивщины" Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

"После прихода к власти Виктора ЯНУКОВИЧА неправительственные организации однозначно подтвердили, что украинская демократия становится каждый раз хуже. Какие для этого причины? Как это выглядит с перспективы оппозиционных политиков ", - отмечается в анонсе мероприятия.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины посетит Польшу для участия в саммите Президентов Центральной и Восточной Европы 27-28 мая.