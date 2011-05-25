Во Львове двум активистам “Свободы” назначен админарест

25 мая Лычаковский районный суд Львова рассмотрел дело против двух членов Всеукраинского объединения «Свобода» об административном правонарушении по статье 185 КУАП – «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции».

Суд постановил применить административный арест к Назарию СЕМЧИЮ – брату депутата Львовского городского совета от ВО «Свобода» Михаила СЕМЧИЯ – и его помощнику Олегу НОВОСТАВСКОМУ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Свобода» подает апелляцию на решение суда, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении Н.СЕМЧИЯ и О.НОВОСТАВСКОГО работники милиции составили протоколы о событиях 9 мая 2011 года, о том, что якобы они совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 185 КУАП. 10 мая судьи вернули дело на доработку из-за того, что работники милиции не надлежащим образом оформили материалы дела. В частности, в протоколах отсутствовало описание объективной стороны правонарушения, то есть, не было указано, в чем собственно заключались неправомерные действия О.НОВОСТАВСКОГО и Н.СЕМЧИЯ.

По результатам рассмотрения дела на основании доработанных материалов суд решил применить к Н.СЕМЧИЮ и О.НОВОСТАВСКОМУ взыскание в виде административного ареста на срок, соответственно, 7 и 10 суток.

«Невзирая на то, что ч. 1 ст. 32 КУАП предусмотрено применение административного ареста лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений, суд не обратил на это внимание, и признал недостаточной мерой наказания административное взыскание в виде штрафа или исправительных работ. Мы уже готовим апелляции на эти постановления суда и будем их обжаловать», – отметил адвокат-“свободовец” Руслан ВАЛЬКО.