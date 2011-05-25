Одна из главных тем сотрудничества с ПАСЕ - выполнение решений Евросуда

Одной из центральных тем сотрудничества с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) является выполнение Украиной окончательных решений Европейского Суда по правам человека.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ во время встречи с Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Отмечается, что во время беседы поднимались актуальные вопросы судебной реформы в Украине. В частности, С.КИВАЛОВ отметил, что Комитет по вопросам правосудия в настоящее время тесно сотрудничает с ПАСЕ и профильным Комитетом ПАСЕ по вопросам права и прав человека. «Одной из центральных тем нашего сотрудничества являются вопросы выполнения Украиной окончательных решений Европейского Суда по правам человека», – подчеркнул он.

В ходе встречи важным пунктом обсуждения стала проблема повышения эффективности исполнения в Украине судебных решений в контексте Решения Европейского Суда по правам человека по делу ИВАНОВА от 15 октября 2009 года, где Европейский Суд, разрешив в пользу жалобщика 365-е по счету однотипное дело о неисполнении в Украине решений ее собственных судов, обязал украинские власти в годичный срок ввести эффективное средство защиты, или комбинацию таких средств, способных обеспечить адекватное и достаточное возмещение в случае невыполнения или задержки выполнения судебных решений.

«В Украине требуется внести изменения в законодательство и административную практику, которые трудно осуществить без поддержки Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Но уже сейчас наш Комитет использует все имеющиеся возможности для осуществления контроля. Так, в 2010 – начале 2011 года вопросы выполнения Украиной окончательных решений Страсбургского суда, в частности «пилотного решения» против Украины – четырежды детально рассматривался на пленарном заседании нашего Комитета (10 марта, 15 декабря и 22 декабря 2010 года, а также 12 января 2011 года). Комитетом принято и направлено к исполнению три решения, в которых даются конкретные рекомендации по существу, как улучшить выполнение решений Страсбургского суда в Украине. Мы ведем регулярную корреспонденцию с Министерством юстиции, Правительственным уполномоченным по вопросам Европейского Суда по правам человека. По результатам нашего мониторинга принято два Закона Украины – об исполнительном производстве и совершенствовании процедуры исполнения решений Европейского Суда, внесен законопроект №7562 о специальных мерах по выполнению «пилотного решения» Европейского Суда по правам человека против Украины, который наш Комитет, в части своей компетенции, подготовил к рассмотрению парламентом», - отметил С.КИВАЛОВ.

Он также напомнил, что решением Комитета ПАСЕ он назначен докладчиком по вопросу об обеспечении жизнеспособности Европейского Суда по правам человека: разрешению системных проблем возникающих в государствах-членах с выполнением решений Европейского суда. И 7 ноября на выездном заседании профильного Комитета в Осло запланирован предварительный доклад на эту тему.

В свою очередь М.ЧАВУШОГЛУ подчеркнул важность информации, собранной Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правосудия в рамках реализации двустороннего меморандума между комитетом Верховной Рады по правосудию, и юридическим Комитетом ПАСЕ. «Мы поддерживаем принцип парламентского контроля решений Европейского суда по правам человека», - сказал он и выразил убежденность в результативном сотрудничестве в этом направлении.

Также он подчеркнул важность подготовки доклада ПАСЕ по вопросу об обеспечении жизнеспособности Европейского Суда по правам человека, который по поручению ПАСЕ готовит С.КИВАЛОВ.

Президент ПАСЕ заявил, что важность парламентского контроля за состоянием выполнения решений Европейского суда по правам человека трудно переоценить. «Это специально подчеркнули и Рекомендации недавно состоявшейся в городе Измире (Турция) межгосударственной конференции, посвященной реформе Европейского суда по правам человека», - отметил М.ЧАВУШОГЛУ.