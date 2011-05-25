Эксперт: арест Тимошенко сделает из Януковича Лукашенко

Реакция Брюсселя на вероятный арест и содержание под стражей лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО будет очень острой и негативной.

Такой прогноз озвучил сегодня директор Центра имени Бертольда Бейца при Немецком Совете по внешней политике Александр РАР в интервью «Главкому».

«Отреагировали бы очень остро и негативно. Обвинения в том, что премьер-министр якобы неправильно вела переговоры с Россией - это не причина садить человека в СИЗО или судить», - отметил эксперт.

По его словам, это не дело только судов, решать было ли соглашение политического масштаба корректным, и такие вопросы вообще нужно рассматривать в парламенте.

«Знаете, за последние 20 лет в Украине и других странах СНГ, которые выходили из эпохи коммунизма к рыночной экономике, ошибок было сделано очень много. Такие ошибки можно найти у каждого премьера в Украине, России и других странах. Потому на Западе к делу ТИМОШЕНКО относятся очень критически», - констатирует А.РАР.

Эксперт также предупредил о возможных негативных последствиях заключения Ю.ТИМОШЕНКО для самого Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на примере международной изоляции, в которой оказалась Беларусь.

«Он (ЯНУКОВИЧ – УНИАН) должен видеть, что происходит с ЛУКАШЕНКО, который полностью изолирован на Западе. Виктор ЯНУКОВИЧ не может себе этого позволить», - сказал А.РАР.

В то же время, по мнению немецкого политолога, если так будет продолжаться, когда высшее руководство Украины будет заявлять о стремлении в Европу, а на уровне силовиков будут проводиться репрессии, то это может остановить движение Украины в Европу.