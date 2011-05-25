Украина занялась провокациями против своих лоббистов в ЕС?

Украина на уровне спецслужб целенаправленно занимается провокациями, направленными против стран Вышеградской группы.

Об этом заявил УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ.

По словам депутата, “следующей страной, с которой может возникнуть дипломатический скандал, будет Польша”.

«Насколько мне известно, - сказал он, - это будет третьей страной, относительно которой начнутся провокации при участии СБУ, – сказал он. - До этого были Венгрия и Чехия. Все это страны так называемой Вышеградской четверки. Дипломатические проблемы со Словакией – четвертой из них – ожидаются в конце».

По словам первого заместителя председателя Комитета ВР по иностранным делам, “СБУ очень активно взялась преследовать в Украине венгров, которые имеют двойное гражданство, и венгерские консульства”. В то же время он заметил, что в Украине двойное гражданство “не запрещено, оно просто не признается”.

Т.ЧОРНОВИЛ также обратил внимание на то, что никаких претензий к двойному с украинским российскому, румынскому, израильскому гражданству СБУ не выдвигает, лишь к венгерскому. По словам депутата, это вызвало “очень серьезный резонанс в Венгрии”. «Там в парламенте уже ставят вопрос – стоит ли так сильно поддерживать Украину», – сказал он.

По словам Т.ЧОРНОВОЛА, “Вышеградская четверка активно лоббировала интересы Украины в Европе, однако Чехия уже отказалась от этого. Венгрия тоже намеревается это сделать”.

Т.ЧОРНОВИЛ также отметил, что двусторонними отношениями с венгерской стороны опекается министр иностранных дел (“фактически третий человек в стране”), с украинской – заместитель министра. «Я по этому поводу даже делал депутатское обращение», – отметил он.

Т.ЧОРНОВИЛ выразил убеждение, что “все эти провокации направлены на то, чтобы Вышеградская четверка прекратила лоббировать интересы Украины”. В этом, по его словам, заинтересовано, в первую очередь, руководство России.

Как сообщал УНИАН, двух чешских дипломатов Украина с подачи СБУ объявила персонами нон грата за то, что они якобы занимались сбором представляющей государственную тайну информации по авиационной промышленности.