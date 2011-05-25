Кличко засудил Черновецкого

Печерский районный суд Киева сегодня, 25 мая, удовлетворил иск председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Виталия КЛИЧКО к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, признав факт систематического нарушения действующего законодательства со стороны мэра столицы.

Об этом заявила заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Наталия НОВАК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

По ее словам, во фракции считают, что в соответствии с действующим законодательством, данное решение суда является законным основанием для назначения и проведения в столице внеочередных выборов Киевского городского председателя.

«Да, суд признал противоправной деятельность мэра Киева относительно непроведения личного приема граждан и депутатов. Это - лишь один из фактов системной бездеятельности городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, который уже на протяжении длительного времени не исполняет свои конституционные обязанности и не руководит городом», – отметила Н.НОВАК.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года во фракции «УДАР» заявили, что будут подавать иск в суд к мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ за его бездеятельность.

Об этом депутаты фракции сказали после того, как 17 февраля вместе с журналистами в очередной раз не застали городского председателя на рабочем месте.

«Все это свидетельствует о том, что мэр работать не может и не хочет. Он внезапно появился в столице, дал несколько интервью, его вроде бы даже видели на рабочем месте – но все это длилось недолго. ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова исчез неизвестно куда», – заявила тогда Н.НОВАК.

Также фракция Виталия Кличко «УДАР» призвала центральную власть не закрывать глаза на ситуацию в столице, и сделать выбор: “или заставить ЧЕРНОВЕЦКОГО работать, или объявить досрочные выборы мэра”.