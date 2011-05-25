Литвин думает, что Тимошенко выиграла по максимуму, если не считать нервы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО получила максимум политических дивидендов из вчерашней ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнюю ситуацию относительно решения суда о задержании Ю.ТИМОШЕНКО. Он отметил, что «относительно вчерашний событий, то здесь должна быть более четкая информация и должна была быть более четкая и опережающая информация со стороны Генеральной прокуратуры, поскольку все это обросло разного рода догадками, оценками, предположениями о том, что там было решение о задержании или не было решения о задержании». В.ЛИТВИН считает, что вчерашняя ситуация была «переведена в политическую плоскость». «Я не хочу говорить слово в политический пиар», - добавил он.

На уточняющий вопрос УНИАН, идет ли речь о политическом пиаре со стороны политической силы, которую возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН ответил: «Я не думаю, что на этом можно выстроить политический пиар. Но если говорить о том, что произошло, то мне кажется, я не беру сторону там нервов, здоровья, то Юлия Владимировна выжала максимум политического актива для себя».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что, учитывая интерес к данной теме, который вышел за пределы Украины, в данном вопросе должна быть «максимальная публичность и максимальное действие на основе законов». «Я думаю, что этого, по большому счету, хотят все», - подчеркнул он.