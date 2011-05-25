ГПУ заставит Тимошенко читать дело в присутствии следователя

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО, согласно законодательству, обязана приходить к следователю для ознакомления с материалами уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

"ТИМОШЕНКО в соответствии с требованиями законодательства должна знакомиться с материалами уголовного дела в кабинете следователя в его присутствии", - сказал Ю.БОЙЧЕНКО, комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что после получения копий материалов дела она будет знакомиться с ними в офисе партии "Батьківщини".

Руководитель пресс-службы подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО "будет приходить" в Главное следственное управление. При этом добавил, что следователь может установить определенный график и посещения Ю.ТИМОШЕНКО Генпрокуратуры не будут ежедневными.

Ю.БОЙЧЕНКО напомнил, что перед началом ознакомления с материалами уголовного дела в среду Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник заявили ходатайство об использовании технических средств. "Следователь удовлетворил это ходатайство и разрешил делать копии отдельных документов", - сказал он.