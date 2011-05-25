Нардеп предлагает покупателей земли «подгрузить» еще и социалкой в селах

В случае отмены моратория на продажу земли, покупателей крупных земельных участков необходимо на законодательном уровне обязать инвестировать в развитие социальной сферы сел.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола «Отмена моратория на продажу земли: угроза или возможность?», организованного Институтом Горшенина, высказал народный депутат Украины (БЮТ) Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

По его мнению, сегодня в украинских селах люди не имеют не только нормальной работы, но и нормальных условий для жизни. «Нам нужно в законодательстве прописать нормы о том, чтобы те, кто будет приватизировать сельскохозяйственные земли, потом вкладывали деньги в «социалку» на селе. Сегодня такого количества людей, которые работали когда-то в колхозах, уже не нужно, появились новые эффективные технологии и техника. В то же время в селе сегодня практически полностью отсутствует социально-бытовая сфера и какая-то часть сельских жителей должна перейти туда. Поэтому необходимо обязать покупателей крупных земельных участков вкладывать деньги в развитие социально-бытовой инфраструктуры», - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что в городе сельских жителей тоже никто не ждет. «Сегодня в селе нет работы, молодежь старается вырваться в города. Но где они будут жить? - ведь общежитий практически не осталось. Пусть те, у кого есть нормальная хата, земля, остаются в селе, нужно только создать им нормальные условия для жизни», - сказал он.

В то же время В.ЯВОРИВСКИЙ сообщил, что согласно данным соцопроса, проведенного институтом Горшенина, около 2/3 жителей села не хотят работать на земле. «Для меня причина абсолютно понятна, потому что сегодня в Украине только несколько крупных агрофирм, в которых приличные условия труда и зарплаты. Все остальное - это примитивные колхозы с примитивной агротехникой и регулярными невыплатами зарплаты. Отсюда эта катастрофическая цифра нежелающих работать на селе», - добавил он

В.ЯВОРИВСКИЙ подчеркнул, что выступает против отмены моратория на продажу земли в ближайшее время. «Если представить, что приватизация земли начнется уже со следующего года, то это превратится в дикий рынок, а покупателями станут 200-300 олигархов, которые на этом обогатятся. Все остальные станут еще беднее, чем были. Я считаю, что перед отменой моратория нужно провести колоссальную информационную работу среди селян, разъяснить им, сколько стоит их земля. Необходимо значительно усовершенствовать законодательство в земельной сфере», - сказал народный депутат.