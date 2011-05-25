300-миллионный кредит для Киева «пробили» со второго раза

Киевский городской совет разрешил Киеву взять кредит в 300 млн. долларов, отменив свое предыдущее голосование.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотреть этот вопрос повторно депутатам предложила секретарь горсовета Галина ГЕРЕГА.

При повторном голосовании проект по внешнему заимствованию получил поддержку 71 из 96 зарегистрированных в зале депутатов.

Как сообщал УНИАН, приблизительно десять минут назад Киевсовет отказался давать согласие на осуществление в 2011 году Киевом внешнего заимствования на 300 млн. долларов.

Тогда новый кредит столицы поддержали только 53 из 96 зарегистрированных в зале депутатов (для принятия решения нужен минимум 61 голос).

По информации заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО, который докладывал по этому вопросу, 200 млн. дол. запланированного кредита предусматривается направить на покрытие предыдущих заимствований Киева, а именно: еврооблигаций 2004 года. 100 млн. долларов от нового заимствования предусматривается направить на решение проблем города.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, выпуск еврооблигаций на 300 млн. долларов предусматривается сроком на пять лет под 7,8% годовых.

Как сказал заместитель председателя КГГА, если Совет отклонит это предложение КГГА относительно нового заимствования Киева, то придется погашать кредит столицы от 2004 года, срок погашения которого истекает в этом году, за счет сокращения расходов социально-экономической программы.