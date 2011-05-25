Иващенко таки нездоров, но долечиваться он будет в камере

Бывший врио министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО переведен назад в Киевское СИЗО в связи с завершением медицинского обследования.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям со средствами массовой информации Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как напоминают в ведомстве, 20 мая В.ИВАЩЕНКО, в соответствии с письменным разрешением Печерского районного суда Киева, был вывезен из следственного изолятора в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения консультативного осмотра и обследования.

Вчера, 24 мая, после проведенного диагностического обследования специалистами разного профиля указанного медицинского заведения В.ИВАЩЕНКО доставлен в Киевский следственный изолятор с соответствующими рекомендациями по дальнейшему лечению, подчеркнули в пенитенциарной службе.

По их данным, в ходе проведенного обследования у В.ИВАЩЕНКО выявлен ряд хронических заболеваний, однако без заострений и патологий. Пребывания в медицинской части СИЗО В.ИВАЩЕНКО в настоящее время не требуется, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО заявил, что его подзащитный был возвращен вчера в СИЗО без каких-либо объяснений.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Судомеханический завод Феодосии» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.