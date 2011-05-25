Березовский: из тюрьмы Тимошенко будет слышно гораздо лучше

Российский олигарх в изгнании Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что следующим Президентом Украины станет Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал журналу WEEKLY.UA, комментируя вчерашнее задержание Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению Б.БЕРЕЗОВСКОГО, то, что вчера произошло, – это безусловная победа Ю.ТИМОШЕНКО. Вся эта ситуация стратегически означает поражение существующего в Украине режима, считает он.

Как отметил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ, «исполнился год с тех пор, как ТИМОШЕНКО были выдвинуты обвинения. В течение года ее постепенно как бы вычеркивали из памяти. Очевидно, власть считала, что если бы это произошло резко, то могла бы последовать реакция толпы. Но власть не учитывает того, что все ее минусы станут плюсами Юли. Теперь потенциал Юли как альтернативы этой власти будет расти. Грубо говоря, создан единый центр капитализации ошибок власти».

«Когда посадили ХОДОРКОВСКОГО, я сказал, что в России нет трибуны выше, чем «Матросская тишина». Поскольку Украина мало чем отличается от России, то и в Украине тоже нет выше трибуны, чем тюрьма. Оттуда ТИМОШЕНКО будет слышно гораздо лучше, чем, если бы она была на свободе», - считает Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Российский олигарх уверен: этот режим в Украине будет свергнут не путем выборов. «Не на избирательных участках будет решаться этот вопрос. Смена авторитарного режима на демократический произойдет путем революции. Не важно, как она будет называться «Вторая Оранжевая» или как-то иначе. Важно, что тоталитарные режимы, никогда не сдают власть путем свободного волеизъявления граждан», - сказал он.

«Я поддерживал Оранжевую революцию и этого никогда не скрывал. Я, безусловно, хотел бы поддержать и следующую. Но сделаю это, если буду понимать, что время наступило. Вы знаете выражение: «политика – искусство возможного». А я дополню, что «революция – это искусство невозможного». Когда время этого «невозможного» настанет, тогда я готов поддержать революцию», - заявил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

В то же время он считает, то, что произошло - логичная расплата Ю.ТИМОШЕНКО за ее политическую недальновидность. «Она просто не понимала, что этот режим - режим беспредельщиков… Она не понимала, что в конечном счете именно так с ней и поступят. А это было очевидно, потому что ЯНУКОВИЧ поступает очень логично. Это не означает, что он поступает правильно. Но он всегда действует логично. ЯНУКОВИЧ расправляется со своими политическими оппонентами, как и положено любому авторкату», - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО «могут посадят всерьез и надолго». «Но режим ее не переживет, - считает Б.БЕРЕЗОВСКИЙ. - Он не продержится столько, сколько продержался путинский режим, который уже на закате. Россия - на пороге смены политического режима. Это скажется на всем постсоветском пространстве и в первую очередь на Украине. Режим Януковича без поддержки авторитарного режима в России не сможет существовать. Такого просто не может быть».