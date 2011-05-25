Суд США обязал вернуть Украине $19 млн, потраченных Кабмином Тимошенко на вакцину

Окружной суд США (Орегон) вынес первое решение в пользу украинского государственного предприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC. Эта корпорация, как известно, вместе с украинской компанией «Интерфарм» выступали посредниками в закупке вакцины на средства украинского государственного бюджета, осуществленной правительством Тимошенко.

Как сообщает сайт from.ua, иск в американский суд был подан украинским государственным предприятием «Укрвакцина» по результатам аудита деятельности правительства Тимошенко, осуществленного по заказу Кабмина американской юридической компанией «Траут Качерис».

Первые результаты аудита были обнародованы в октябре 2010 года. В отчете аудиторовперечисляются нецелевое использование бюджетных средств, завышение цен при государственных закупках, в том числе и вакцины, и другие нарушения с 2008 до начала 2010 года.

Иск в американский суд предусматривал удовлетворение требований в размере более 19 млн. долларов США.

Следствием решения американской Фемиды должно стать возвращение этой суммы в государственный бюджет Украины.

Другие иски по результатам аудиторской проверки деятельности Тимошенко еще ждут своего рассмотрения.