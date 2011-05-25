Завтра Постоянный комитет ПАСЕ обсудит дела Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что во время встречи с Президентом ПАСЕ Мавлютом ЧАВУШОГЛУ речь шла о том, что завтра, во время совместного заседания Бюро и Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет обсуждаться и вопрос относительно ситуации с уголовными делами, которые возбуждены против бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал журналистам после завершения встречи.

По его словам, во время встречи М.ЧАВУШОГЛУ отметил, что «на эту тему будет разговор во время заседания завтра для того, чтобы не было никаких оснований говорить, как он сказал, о политической составляющей как доминирующей в этом вопросе».

В.ЛИТВИН допускает, что «очевидно, они будут задавать соответствующие вопросы и предлагать ответы на них, в том числе во время выступления председательствующего от Украины министра иностранных дел Украины».