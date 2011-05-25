У Тимошенко видели, как охрана Януковича угрожала людям автоматом

Охранники из кортежа Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вчера угрожали оружием людям, которые стояли с флагами партии «Батьківщина» вдоль улицы неподалеку от Главного управления Генеральной прокуратуры на Подоле.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батьківщини”.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 24 мая, во время пикетирования сторонниками Юлии ТИМОШЕНКО помещения ГПУ по ул. Борисоглебской.

А.ПАВЛОВСКИЙ рассказал, что он вместе с несколькими народными депутатами, журналистами и гражданами вышли на тротуар ул. Набережно-Крещатицкой с целью выразить протест против перекрытия дороги для проезда кортежа В.ЯНУКОВИЧА.

«После 16 часов, где-то за 20 минут до проезда кортежа, были перекрыты дороги для автотранспорта, что повлекло бешеные пробки на Подоле. Когда начала проезжать кавалькада машин ЯНУКОВИЧА и сопровождения, к митингующим с флагами бросились какие-то люди в штатском, пытаясь помешать журналистам фотографировать проезд Президента», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

«Когда стал подъезжать сам кортеж, граждане начали размахивать флагами и громко возмущаться. В этот момент один из автомобилей охраны ЯНУКОВИЧА подтормозил, опустилось стекло, и на людей навели автомат, что вызывало шок у мирных протестующих», - отметил депутат, и добавил, что свидетелями инцидента были десятки людей.