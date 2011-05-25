Прокуратура вступилась за символы коммунизма и нацизма

Прокуратура опротестовала постановление Львовского городского совета о запрещении использования в городе коммунистической и нацистской символики.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По их данным, соответствующий протест был вынесен 19 мая.

«По мнению прокуратуры, постановление противоречит Закону Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прокуратура обязала привести постановление Львовского горсовета в соответствие со ст. 1 данного закона”, - сообщила начальник юридического управления городского совета Гелена ПАЁНКЕВИЧ.

“Будем рассматривать этот вопрос совместно с комиссией депутатской деятельности и законности на следующем пленарном заседании сессии Львовского городского совета», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на сессии Львовского городского совета было принято постановление, которым депутаты запретили использовать во время празднования Дня Победы советскую и нацистскую символику. В документе отмечено, что во Львове запрещено использовать символику СССР, нацистскую и коммунистическую символику.

В свою очередь, Верховная Рада 21 апреля приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы). Законом предусмотрено, что “Знамя Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны.

20 мая Президент подписал данный закон, и сегодня он вступил в действие.