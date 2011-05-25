В Нашей Украине считают, что власть уже близка к «критической границе»

«Наша Украина» выражает категорическое несогласие с методами, которые применяет власть по делам против представителей оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Игоря ДИДЕНКО, Анатолия МАКАРЕНКО, которые по своей сути являются избирательными и репрессивными.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Нашей Украины”.

“Мы солидарны с позицией европейских партнеров и международного содружества и указываем на недопустимость подмены принципов соблюдения законности психологическим давлением, запугиванием и нарушением неотъемлемых конституционных прав”, - отметили “нашеукраинцы”.

Как отмечают авторы заявления, Конституция гарантирует каждому гражданину право на справедливую судебную защиту своих интересов, но действия власти идут вразрез с этими принципами.

“Наша Украина” заверяет, что вместе с другими политическими и общественными силами будет защищать общие права.

“Неспособность обеспечить справедливый и беспристрастный характер дел против представителей оппозиции доходит до критической границы. Перейдя эту границу, власть получит единый и солидарный ответ не только политических оппонентов, но и всего общества”, - отмечается в заявлении.